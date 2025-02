Salvar a Milei: arde la UCR por la presión de gobernadores

“Le preguntamos (al correntino Eduardo Vischi). Nos dijo que ‘se comunicaron desde la gobernación porque llamaron desde el gobierno nacional, pidieron por favor esto, y bueno… yo creo que no es prudente hacerlo ahora, pero mandémoslo a comisión’”, contó el exgobernador y actual senador mendocino Rodolfo Suárez sobre el diálogo que tuvieron en el bloque de la UCR respecto a la comisión investigadora especial que impulsó el radical fueguino Pablo Blanco.

El exmandatario reconoció que hubo presiones del Gobierno a los cinco gobernadores del radicalismo. “Fue parte del juego de la política y la presión impuesta a los gobernadores desde Nación”, contó Suárez en declaraciones radiales. Con esas palabras, blanqueó el estado asambleario que atraviesa la bancada radical del Senado desde que Vischi, como presidente de la bancada, primero firmó el proyecto de Blanco, después votó a favor de introducir el tema en el debate y después votó en contra, al igual que otros cinco correligionarios: Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Víctor Zimmermann (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes).

En diálogo con PERFIL, dentro del bloque que conduce Vischi confiaron que hubo tres reuniones en el bloque para encontrar una salida a la comisión investigadora que propuso Blanco junto con su colega del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Los llamados de la Casa Rosada corrieron por cuenta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su segundo José Rolandi. Hablaron con los cinco gobernadores de la UCR, pero las respuestas fueron distintas. El mendocino Alfredo Cornejo dio libertad de acción y por eso Suárez votó a favor de la investigadora y su coterránea Juri votó en contra. El chaqueño Zdero no solo le dio licencia a Zimmermann como ministro provincial para evitar que la banca quede en manos de Alicia Terada, de la Coalición Cívica. También le pidió que vote en contra de la comisión. “Cornejo no me llamó para votar de ninguna manera”, dijo Suárez y reafirmó su voto. “Me parece bien la idea de que haya una comisión para investigar qué pasó con esto”, remarcó para desnudar la interna que atraviesa a los 13 integrantes de la bancada que preside Vischi.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia de la división que atraviesa al radicalismo en la Cámara de Diputados, donde conviven tres bloques, en el Senado no hubo divisiones expuestas hasta la sesión de este jueves. Todo crujió por el peso de los mandatarios radicales del norte, que le concedieron a la Rosada el apoyo reclamado.