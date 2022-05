Educación superior en crisis: "Herramientas para completar la universidad en una sociedad desigual"

Un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación (ArgxEdu) estableció que únicamente 1 de cada 10 jóvenes pertenecientes al estrato social de ingresos más bajos cursa estudios universitarios en Argentina. Por otro lado, los pertenecientes a las clases más altas, alcanzan un 46% de participación en las universidades.

Son números que alarman y a pesar que se cuenta con educación pública; los jóvenes de sectores vulnerables están excluidos de los estudios universitarios. Karen Duarte, una joven argentina buscó la manera de hacerle frente a esta estadística: se anotó en la universidad, logró terminarla y cuenta las dificultades que se encontró y como pudo superarlas.

Karen está convencida de que estudiar en la universidad le demostró que no importa su lugar de procedencia, pero sí sus ganas de salir adelante y de crecer son más grandes, siempre conseguís una recompensa. Igualmente, reconoce que no fue un camino fácil: “fue un constante desafío y aprendizaje, soy la primera graduada de mi familia, nadie pudo contarme su experiencia en estos temas”.

Poder o no acceder a la universidad no recae únicamente en factores económicos y Karen Duarte remarca como el rol de una organización de la sociedad civil la acompañó en su desarrollo: “PUENTES no sólo me ayudó de manera económica, sino de forma integral, enfocándose en mí, en mi familia, acompañándome en momentos complicados de salud que tuve que pasar. Es importante entender lo necesario que es el apoyo integral de los estudiantes, es algo invaluable y que sin dudas te abre el camino para lograr tus objetivos”.

La asociación civil Grupo Puentes trabaja desde el 2005 para equiparar las oportunidades educativas de los jóvenes de nuestro país mediante un programa de becas y tutorías personalizadas para acompañar a los estudiantes en su proceso universitario.

Durante sus años de estudio, Karen tuvo la posibilidad de viajar a China a participar de un Summer Camp, que le abrió puertas para su futuro en el mercado laboral. “Puentes estuvo conmigo también para cumplir mis locuras, cuando me fui a estudiar a China me acompañaron en todo el proceso, tan felices y emocionados como mi propia familia”, remarca.

Hoy Karen Duarte, ya licenciada en comercio internacional, tiene un trabajo estable en el banco ICBC. “Crecí mucho en mi paso por la universidad, adquirí conocimientos y experiencias invaluables. Los resultados actuales en el ámbito laboral y académico no hubiesen sido los mismos sin mi paso universitario, el apoyo de mi familia y el de Puentes”, reflexiona.

* Santiago Álvarez, responsable de comunicación de Puentes.