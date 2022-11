Sexo Consciente: conectar para gozar

En tiempos de touch and go y de las multi-task es urgente vincularnos conscientemente, tener un encuentro sexual enfocado parece una utopía.

¿A qué se llama sexo consciente? El término refiere a estar en conexión con el presente, estar en el aquí-ahora y de este modo, la relación sexual consciente, sea con otra persona o en soledad, implica estar con el foco sólo en ese momento, disfrutando y sintiendo lo que ocurre.

¿Cómo entrenarnos en sexualidad consciente? Que la mente para que no se disperse es el gran desafío y una técnica muy eficaz para conectar con el presente, es la práctica de la respiración, lo que suele llamarse pranayama por los orientales (prana es aire, energía vital y ayama expansión de su duración, amplitud y volumen).

Hay diferentes prácticas de respiración según el objetivo que se quiera lograr, por ejemplo respiración profunda y sutil para relajarse y respiración rítmica para activar ciertas áreas. Se dice que la mente enfocada erradica muchas dificultades y la respiración ayuda mucho.

Es muy recomendable para varones con eyaculación no controlada (precoz) y en el caso de mujeres que manifiestan dispersión en el momento del encuentro sexual se recomienda realizar respiraciones profundas durante el día, al menos 3 veces y por la noche antes de descansar. Se debe aprender a inhalar y exhalar por nariz enfocándose en la entrada, recorrido y salida del aire.

Realizar 3 veces por día la respiración profunda y abdominal (al inhalar llevar el aire al abdomen, este se infla como un globo y luego exhalar) y también respiración rítmica, que puede ser la llamada “respiración cuadrada” (inhalo en 6 segundos, retengo con aire 6 segundos, exhalo en 6 segundos y retengo sin aire y así reinicia el proceso nuevamente).

De este modo la práctica de la respiración, nos ayuda a aquietar la mente y lograr conexión con el presente. Luego de practicar por un tiempo, se va transformando en hábito, lo que puede ayudar mucho en el encuentro sexual.

Los órganos de los sentidos son los que nos conectan con el mundo del afuera, con lo que nos rodea, y dirigir los sentidos hacia adentro, en la práctica denominada pratyahara es una tarea que se logra muchas veces sentir la plenitud y expansión de todos los sentidos en el encuentro sexual.

Vincularse sexualmente con personas por “deporte”, esto es, porque se tienen ganas y no da para masturbarse o no se dan permiso para hacerlo, puede llevar no solo a no lograr una satisfacción sexual sino a la manifestación de disfunciones.

Muchas personas al no lograr conexión emocional con quien están compartiendo el momento erótico sexual, no pueden lograr erecciones, tener orgasmos y muchas veces salir del encuentro con una sensación de vacío.

Si se está presente con cuerpo y mente en el momento, si se está en modo relax, si la persona se conoce, si hay un ambiente de fluidez y aceptación, de confianza, si se permiten disfrutar todos los sentidos más allá de la penetración genital, podría experimentar una gran satisfacción por un tiempo prolongado, más allá del encuentro. ¿Vos lo sentiste?.

Para el tantra, el sexo es una vía que lleva consciencia y expansión, y que sólo cada una de las personas pueden convertir a cada encuentro sexual en ese momento de consciencia expandida. Una real conexión emocional propicia la expansión energética placentera en ese encuentro.

Vivir la sexualidad de una manera abierta y relajada, sirve para expandirla, explorarla y el cuerpo sabe cómo, porque es éxtasis. Cada uno, cada una somos responsables de nuestro propio placer, de nuestro propio goce, de este modo, la entrega y la libertad que nos permitamos en los encuentros será lo que facilite vivenciarla sin condicionamientos y lograr un éxtasis total. ¿Qué tal si probamos?

* Sexóloga Clínica y Educadora en Sexualidad Humana - MP: 22-1773