Sólo 1 de cada 10 argentinos tiene confianza en los partidos políticos

Un tema que ha aparecido en los comicios provinciales celebrados este año es el aumento del ausentismo electoral y del voto en blanco. Salvo en la provincia de Tucumán, en los restantes distritos se ha registrado un incremento en la reticencia del electorado por votar.

La participación electoral está en caída. Esto implica un mayor descreimiento en el sistema político. Hay una percepción creciente de que es difícil desde allí generar cambios positivos en la vida cotidiana de las personas.

El ausentismo es una herramienta que tiene el ciudadano para mostrar disconformidad ante la oferta electoral. Que el ciudadano común tenga actitud crítica y retacee ir al cuarto oscuro no es en principio algo absolutamente malo. El problema asoma cuando el volumen de abstención es tal que implica la deslegitimación del sistema.

En las elecciones legislativas de Corrientes no concurrió a votar el 43% del padrón. En Río Negro, San Luis y Salta el faltazo superó el 30% del padrón.

La pregunta que asoma es: ¿estamos frente a un fenómeno circunscripto a la política o afecta a otros campos? Hay datos para considerar que estamos frente a algo más amplio.

El Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford realiza un informe anual sobre el estado de la noticias en al campo digital. El trabajo incluye 46 países, entre ellos la Argentina.

Según el reporte, nuestro país se destaca por varias cuestiones. Es uno de los casos donde el interés por las noticias más ha caído en los últimos diez años. Asimismo, es uno de los países donde los ciudadanos más evitan el acceso a las noticias. ¿Por qué no quieren informarse? Básicamente porque les altera el humor para mal y porque las noticias como son presentadas no les sirven para cambar el estado de cosas.

La Argentina es el caso de América Latina donde menos confianza hay en las noticias y es el cuarto país de los 46 donde una persona común ha escuchado quejarse tanto de los medios como del periodismo.

Latinobarómetro es quien ofrece las encuestas más confiables en América latina.

Sus informes son esperados por la seriedad y rigurosidad que ofrecen. En el último informe la Argentina es el país que encabeza el listado donde los ciudadanos perciben que los medios de comunicación tienen mucho poder. Al mismo tiempo, es el quinto país en América Latina donde se considera que hay plena libertad de expresión. Si asociamos esto a los datos del Reuters Institute nos da que medios y periodistas tienen poder, pero no les tenemos confianza.

Según el mismo trabajo Study of Journalism de la Universidad de Oxford la Argentina es el país donde menos confianza hay en la Iglesia. Es el segundo país en la región, detrás de Paraguay, donde se desconfía del Poder Judicial. Sólo uno de cada diez argentinos tiene confianza en los partidos políticos. Ocho de cada diez considera que no hay igualdad ante la ley.

El informe de Latinobarómetro destaca la corrupción entre sus temas de investigación. Los datos que surgen de la Argentina revelan que los actos de corrupción que involucran al presidente de la nación y sus colaboradores, los legisladores, la policía, los jueces, los gobiernos locales, los empleados públicos, los empresarios y los líderes religiosos están por encima del promedio de América Latina.

La Argentina es el país que puntea entre los latinoamericanos donde cualquiera de nosotros ha conocido un caso de corrupción con un pariente involucrado. La corrupción es cotidiana y cubre desde las autoridades hasta el último ciudadano. Nos hemos enojado con dichos del ya fallecido presidente de Uruguay Jorge Batlle, pero pensamos igual que él.

¿Qué nos muestran estos datos? Algo simple: la desconfianza hacia los representantes y la apatía electoral son síntomas de algo más profundo. Hay un desprestigio de las instituciones y de la autoridad que excede a los partidos políticos.

Estos resultados muestran que no hay autoridad que pueda sentirse confortable. Todos deben revalidar permanentemente sus pergaminos. No hay políticos con electorado cautivo ni contenidos con audiencias inertes. A moverse con precaución.