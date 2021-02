Vuelta a clases y el debate presencialidad o virtualidad

Estamos viviendo un momento de debate entre quienes exigen el regreso a la escuela y quienes consideran que la escuela no es un lugar seguro en este contexto de pandemia. Podemos pensar que ambos tienen razón, o tomar postura por una posición, sin embargo, esto nos aleja de lo esencial: generar una renovación educativa, que nos invite a pensar qué escuela queremos para nuestros niños y jóvenes en este 2021.

En 2020, la educación tomó decisiones apresuradas según acontecía la pandemia. El objetivo primordial fue seguir con la escuela en casa. Hoy, estamos en un nuevo ciclo lectivo, y necesitamos evaluar si se dieron los aprendizajes, cómo se dieron; pero sobre todo qué quieren aprender los niños/as, adolescentes y jóvenes.

Es cierto que la educación es parte fundamental de una sociedad. Mientras, organizaciones internaciones como la OMS, la Sociedad de Pediatría, entre otras, se expresan en favor de garantizar la presencialidad, porque debe ser la prioridad. Por eso, es un gran momento para que, quienes diseñan políticas públicas, especialistas, familias, y la sociedad en su conjunto intervengan y se comprometan para proyectar cómo será la educación de este 2021, y de ahora en adelante.

Sin embargo, si creemos que sólo la presencialidad ayudará, sin tener en cuenta los intereses de los niños/as y jóvenes, poco se podrá avanzar. El aprendizaje se da en la experiencia; analizar cada contexto educativo permitirá entender qué necesita cada comunidad, para después poder diseñar programas educativos que ayuden a aprender lo que cada alumno/a precisa.

El mundo y las economías del mundo han cambiado, las costumbres y las sociedades han cambiado... ¿y pretendemos volver a una escuela donde la gran innovación sea un protocolo de prevención, en la que no se piensa en el diseño de programas educativos innovadores para convocar e invitar a quienes se alejaron de la escuela y no encuentren el motivo para volver? No perdamos esta gran oportunidad

La obligatoriedad de la educación es fundamental, pero no asegura la presencialidad; para eso basta leer las últimas encuestas sobre la culminación del secundario en Argentina, donde más del 60% de los alumnos de ese nivel no culminan sus estudios.

La prioridad educativa debe ser parte del debate, ya sea que la escuela se defina de manera presencial o virtual. Los requisitos que nos acercarán a este objetivo implican escuelas flexibles, que adapten los contenidos y los espacios de aprendizaje para los alumnos/as, y no a la inversa. Y también deben ser empáticas, capaces de comprender los sentimientos y puntos de vista de los demás (alumnos/as, docentes, familias, comunidad). Que tengan en claro sus fortalezas y sus logros, que sean emocionalmente inteligentes y tengan conciencia política; es decir sean conscientes y comprendan las tendencias económicas, sociales y políticas del momento.

Tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, de priorizar la calidad educativa y brindar equidad, esto es, ofrecerle todas las herramientas a cada uno para poder aprender, más allá de su contexto y/o posibilidad.

* Lic. Susana Kunzi, asesora educativa, diplomada en Educación y nuevas tecnologías, y directora en Ayudar a Aprender.