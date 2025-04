Un líder que excedió al cristianismo

Las repercusiones en torno al fallecimiento del papá Francisco no cesan. Un clamor intenso inunda los medios de comunicación de todo el planeta. Se fue un líder cristiano que excedió al cristianismo y logró transformarse en una referencia global de la lucha por la justicia social, por una economía solidaria y por un mundo sin guerras.

El Papa promovió grandes debates. Sostenía que no había un solo modelo económico y social, el del neoliberalismo y las extremas derechas: para él había otro camino, el de la defensa de los más débiles, de los marginados, de los migrantes.

Desde esa perspectiva, estimuló diversos espacios de reflexión y de pensamiento. En 2020, por ejemplo, impulsó el encuentro “Economía de Francisco”, al que convocó a jóvenes economistas de todo el mundo. Allí afirmó: “Necesitamos una economía diferente, una economía que haga vivir y no mate, una economía que incluya y no excluya, una economía que humanice y no deshumanice”. Además, denunció la destrucción del medio ambiente llamando al mundo a cuidar “la casa común”. En 2013, durante su visita a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, les dirigió a los jóvenes una frase icónica: “¡Hagan lío!”, una invitación a que no se quedaran callados y a que confrontaran contra las injusticias, la discriminación y la desigualdad.

Hoy, en la Argentina, el ajuste se sigue profundizando. El mismo presidente que viaja a Roma para participar del funeral de Francisco acelera la implementación de un modelo de país que está en las antípodas del que impulsaba el líder fallecido.

El ajuste parece estar cambiando cualitativamente: no tendría ahora como objetivo central a los más pobres, porque a ellos ya no se les puede sacar más nada. Ahora habría un intento de concentrarlo en las clases medias, las pymes, la producción nacional. El escenario de sostenida apertura económica será letal para las empresas locales. Por ejemplo, la cola de cuatro kilómetros con autos de argentinos/as que últimamente se dirigen a Chile a comprar significa que se adquieren menos productos en nuestro país. Por lo tanto, aquí hay muchos que dejan de producir y de vender; entonces se achican, despiden gente e incluso algunos quiebran.

La Argentina se diferencia de la mayoría de los países de la región porque tuvo un desarrollo de su sector manufacturero, de sus sistemas educativo, de salud y de ciencia y tecnología, entre muchos otros factores. Es una nación con un amplio desarrollo de sus clases medias.

Los voceros y defensores de la economía concentrada ya no proponen como ideal a los países centrales. Ahora reivindican un modelo similar al peruano. Este país no tiene inflación ni problemas monetarios o cambiarios. Pero tiene niveles de pobreza altísimos. Como otros de la región, sus clases medias son prácticamente inexistentes.

En tanto, el secretario del Tesoro del gobierno de EE.UU., Scott Bessent, se refirió críticamente al FMI y al Banco Mundial afirmando que “las instituciones de Bretton Woods deben dar un paso atrás en sus agendas dispersas y desenfocadas que han frenado su capacidad para cumplir con sus mandatos fundamentales”. Agregó que el FMI “dedica una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a cuestiones sociales, de cambio climático y género. Estos temas no son la misión del FMI y el enfoque del FMI en estas áreas está desplazando su trabajo en cuestiones macroeconómicas cruciales”.

En paralelo, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en un pedido explícito de la orientación del voto en la Argentina, sostuvo que “domésticamente, el país irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio”. También afirmó que “el Estado está saliendo de donde no corresponde, para permitir más dinamismo en el sector privado”.

A través de Bessent, Estados Unidos le está diciendo al FMI que se concentre en sus políticas de ajuste y la titular de ese organismo está bregando por menos Estado, en consonancia con el presidente argentino y el economista anarcocapitalista español Jesús Huerta de Soto, de visita en nuestro país. Un seleccionado neoliberal.

En línea con el legado del papa Francisco, continuaremos cuestionando a un gobierno que somete a la mayoría de la población a niveles crecientes de ajuste y exclusión.

*Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.