La apertura sin cuidados en CABA nos pone en peligro a todos

Víctor Colombano*

“El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso". Así lo advirtió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) unos días atrás. El sistema de salud de nuestro país está llegando al límite, a pesar de todos los refuerzos y esfuerzos realizados por el gobierno

nacional ante la decadencia encontrada en el mismo.

La misma semana los bares y restaurantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reabrían sus puertas y vimos como durante los siguientes días se llenaban de personas sin respetar los protocolos mínimos de sanidad. Unos sentados muy cerca de otros, sin barbijo, mientras las terapias intensivas de los hospitales de la ciudad

se llenaban sin parar a pesar de los sospechosos números de camas ocupadas que informan desde el gobierno porteño que no reflejan la realidad de los hospitales de la ciudad.

Es necesario que como ciudadanos reforcemos los protocolos de seguridad y tomemos consciencia de la situación que estamos atravesando. Es deber, también, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires educar en materia de salud e higiene a todos los porteños. Está comprobado que con medidas tan simples como el buen

uso del barbijo, lavarnos las manos frecuentemente y el distanciamiento social, se reduce la posibilidad de contagio.

Es un riesgo la apertura desmedida en la Ciudad sin un seguimiento exhaustivo de los protocolos. Los bares llenos sin las distancias correspondientes nos muestran una situación desbordada en donde no sólo están expuestas las personas que se acercaron a consumir al lugar si no los trabajadores que se encontraban en contacto

con ellos. Las mesas juntas, las largas filas de espera no pueden permitirse en una pandemia. Debemos tomar recaudos.

No solo es presentar los protocolos y habilitar, es necesaria la presencia del estado de la ciudad que ejerza su rol de contralor para que se cumplan y la situación no se desmadre, en función de la libertad y la economía no puede lavarse las manos y dejar todo librado a la buena de Dios.

No hay dudas de que la situación económica de los comerciantes es alarmante, cómo la de prácticamente todos los argentinos, pero es momento de preservar nuestra salud. Apoyemos a los comercios locales a través del take away o delivery.

Ya se ha visto en todo el mundo que el problema de la economía es la pandemia, no la cuarentena. La reapertura masiva de locales de comercios en la ciudad sin respetar los protocolos mínimos de distanciamiento sólo hará que la situación sanitaria empeore y, por ende, también la económica.

Entendiendo esta situación económica, social y sanitaria es necesario que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se contagie de solidaridad ya que gobierna la ciudad más rica de la Argentina y genere acciones de ayuda directa a comerciantes y emprendedores, que colaboren para poder pasar estos difíciles momentos que les

está ocasionando la pandemia. Subsidios para alquileres comerciales, préstamos a tasa 0 %, suspensión de cobro de cuota de créditos del Banco Ciudad a comerciantes y emprendedores, incluir a los empleados declarados en comercios de la ciudad con actividades que no pueden abrir normalmente en los programas sociales que actualmente ofrece el gobierno porteño, como subsidio habitacional, ciudadanía porteña, son solo algunas ideas para analizar.

Pasamos el invierno con una cuarentena efectiva que redujo miles de contagios y muertes. No es momento de relajarnos. Como dijo el Presidente Alberto Fernández: "Debemos ser responsables y tomar conciencia, evitar la circulación y el contacto es el único modo de no contagiarse".

“Nosotros queremos ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos”, el pedido de los médicos es tan simple que no podemos mirar hacia otro lado. Cuidarse uno mismo, es cuidar al otro. No bajemos los brazos ahora.

* Dirigente del NEP (Nuevo espacio de participación Peronista). Dirigente Frente de Todos CABA