Juntos, pero llenos de mensajes vacíos: la Argentina que no queremos ser

¿Por qué la democracia o el sistema está en peligro cuando el Gobierno Nacional quiere ganar una elección y no cuando en la Ciudad de Buenos Aires el oficialismo gobierna hace 14 años con mayoría absoluta?

¿Quién pone en riesgo la democracia? ¿Un gobierno que hizo espionaje a sus propios dirigentes, que presionó a jueces para que inicien causas sin pruebas a dirigentes políticos opositores, que tomó la deuda más importante en la historia de un país, superando a la del gobierno militar, que destruyó la ciencia, la educación, y la salud? O ¿un gobierno que aspira a construir una mayoría mediante el voto popular con ideas y proyectos puestos sobre la mesa?

En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio quiere instalar una dinastía política, casi un reinado, utilizando cualquier método para conquistarlo. En esta oportunidad, podemos señalar la candidatura de la última Gobernadora de la provincia de Buenos Aires que ahora, solo por conveniencia electoral y para sostener el imperio de pie, decide participar en la elección de CABA olvidándose de los bonaerenses, rompiendo el contrato electoral que la llevo a gobernar esa provincia. Está claro que no es ilegal, pero eso no quita que sea de dudosa moral y que se aleje del republicanismo que ellos dicen representar.

La democracia se garantiza con un oficialismo fuerte y con una oposición constructiva, cada uno defendiendo sus ideas, poniendo día a día las pautas de una convivencia de construcción ciudadana.

La democracia no está en peligro. Si el Gobierno Nacional gana no seremos ningún país latinoamericano de los que suelen nombrar, sino que seguiremos siendo Argentina y tendremos que trabajar duramente para sacarla de la crisis que introdujo Macri con sus decisiones políticas y la pandemia.

“Juntos” utiliza las fechas electorales como lanzamiento de candidaturas personales sin importarles pertenencias, ni respetando distritos electorales. Dicen que lo hacen para defender la democracia, pero su verdadero motivo es defender los proyectos personalísimos de Macri y Rodríguez Larreta. Porque, no nos dejemos engañar, no hay diferencias, son lo mismo, es el mismo proyecto y van a utilizar todo lo que esté a su alcance para lograr el objetivo final.

Terminemos con los mensajes vacíos, absurdos y sin sentido de la oposición que se replican en los grandes medios de comunicación, porque lo único que hacen es bajarle el precio a la política como herramienta de construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Tenemos que ser capaces de dejar las mezquindades políticas de lado, apostar a las ideas del futuro, construir institucionalidad desde la igualdad de oportunidades y no desde la mentira y los mensajes desesperanzadores y sin ideas para debatir de Juntos por el Cambio.

En esta elección, el oficialismo tiene la oportunidad de mostrar que es un gobierno con ideas, con un proyecto y que está dispuesto al dialogo para construir un país con igualdad de oportunidades.

Lo que la sociedad se tiene que preguntar en estos momentos difíciles de nuestro país, de crisis económica y de pandemia, es qué aporto la oposición. Hagamos memoria: siete movilizaciones sin sentido para que la gente no crea en las medidas de cuidado y exponiendo al pueblo al contagio, politizaron las vacunas, no aportaron en sus discursos ni en su accionar ni un poco de sentido común para que los argentinos nos uniéramos en estos momentos difíciles. Era el momento en que más unidad necesitábamos y, por mezquindad política y egoísmo, hicieron todo lo posible para desunirnos.

No nos olvidemos de lo que hicieron con el país en el gobierno anterior, ya que Macri, Larreta y Vidal son lo mismo. Y por más que ahora se llamen Juntos, está claro que van por más. No lo permitamos, no permitamos que pongan de rodillas nuevamente a nuestro país, trabajemos duramente para seguir poniendo de pie a la Argentina entre todos.