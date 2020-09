¿Cuánto falta para el ahora?

Victoria Taylor*

La naturaleza nos grita en la cara. Y no desde ahora. Desde hace tiempo… sólo que una impensada pandemia que nos tiene a todos “recalculando”, nos recuerda lo pequeños, frágiles y nimios que somos frente a ella.

Pero pareciera que las pocas ganas de hacernos cargo de esos gritos, nos dejara energía para “reparar” esos daños y seguir viviendo, produciendo y dañando como lo venimos haciendo, más que para reflexionar sobre el por qué realmente suceden las cosas.

Es que “desastres naturales siempre hubo”, “la humanidad vive una peste cada x años”, “yo no sé qué es un humedal”, “yo no incendio”, “yo no talo árboles”,“ yo no tiro químicos a los cursos de agua”, “ni vivo de un pozo petrolero en el patio de mi casa”.

Es verdad. No lo hacemos. Y muchas veces resolvemos lo que podemos con lo que tenemos.

Pero alguien sí lo hace y se beneficia de esas prácticas. Y por acción u omisión, desinterés, desconocimiento o pereza, por un lado, dejamos que las cosas sucedan y por otro, desde nuestro mini círculo de acción no somos conscientes de que también contribuimos al caos.

Es que tenemos una forma de vida donde la basura no es un tema del que tengamos mucha conciencia.

Parece paradójico que en esta cíber era del “stalkeo” de lo que hacen, lo que hicieron, y lo qué van a hacer mañana lxs de al lado, “ninguneemos” el origen de lo que consumimos y qué pasa cuando eso –en el estado en que nos plazca tirarlo– lo arrojamos al “más allá”, cuando se cierra la tapa del tacho.

La basura no es descomposición mágica, gratuita e inmediata, pero nuestra cultura del descarte parece que así lo asimilara.

Si supiéramos su real recorrido, de donde sale y dónde termina, y los costos naturales que ello implica, creemos que al menos, que nuestras decisiones serían un poco diferentes. Muchos jóvenes ya lo toman como bandera de su generación, y conmueven.

La Kunsthaus Tacheles fue una galería de arte moderno en Berlín dirigida por un colectivo de artistas que ocuparon la propiedad desde 1990.

Pero si de mover hablamos, el arte viene a quitarnos los auriculares del sonido de la rutina, de lo que ni siquiera nos preguntábamos y a poner megáfono a ese grito de la naturaleza; a decirnos que lo que pensábamos que faltaba mucho para que pase, ese concepto del futuro, es AHORA… cómo dice el emblemático graffiti berlinés en el mítico Kunsthaus Tacheles.

Amb.Art laboratorio es un espacio de acción –reflexión– creación, donde proponemos actividades para juntar esos dos mundos, arte y ambiente: una comunidad de artistxs y ambientalistxs –con y sin rótulos de tales– para experimentar, por qué un cambio cultural donde nos pensemos EN la naturaleza es necesario, amerita amplificación, creatividad e hibridación para el YA que es AHORA.

* Miembro promotor de Amb.Art.

La autora invita a participar del workshop gratuito de dos jornadas de Cocreación y Comunidad, destinada a artistas, colectivos de artivistas, ongs e instituciones: A realizarse el 1 y el 2 de octubre, por Zoom, inscripción previa: https://forms.gle/peUKqqKynjCBxnD18