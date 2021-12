Alberto Fernández: "Lo que pasó con el Presupuesto es un exceso de la política"

—Hace dos años, en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, usted dijo: “Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria, apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando, actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo.” La grieta sigue ahí y las heridas continúan sangrando. ¿Qué salió mal?

—Pasó que vino la pandemia y volvió a ponernos en lugares diferentes. Y la política actuó mal. Todos. Estoy empecinado en terminar con eso. Días atrás, en el Consejo Económico Social di un discurso y hablé exactamente de esto. No puede ser que sigamos enfrentados cuando tenemos que asumir problemas trascendentales. ¿Qué vamos a hacer con la educación media en la Argentina? Hay un mundo que está entrando en una nueva revolución industrial, donde la tecnología exige capacidades muy distintas a la que ofrece la educación secundaria. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos? ¿Cómo los estamos preparando para ese futuro? ¿Por qué eso tiene que ser tema de discusión?

—¿Por qué cree que todos los gobernantes, a principio de sus mandatos y luego ocasionalmente, se comprometen a alcanzar unidad nacional y luego se desentienden de esa consigna, para terminar responsabilizando a la oposición de los problemas del país? ¿Cómo se cambia esa lógica política?

—Hay que entender que todos somos integrantes de una misma sociedad. Estamos en el mismo barco. Si uno de los dos empieza a golpear con el pico el fondo del barco, nos vamos a hundir todos. Hay que entenderlo. La política tiene que entenderlo. Asumo la parte que me corresponde. Tenemos que parar. Lo que pasó con el Presupuesto es un exceso de la política.

Alberto Fernández: "El último jefe político que conocí fue Néstor. Nunca más tuve un jefe político"

—¿Pudo haber habido un error del Gobierno?

—No sé cuál es mi responsabilidad. Mandé el Presupuesto y no me lo aprobaron. Hubo siete horas de Martín Guzmán explicando el Presupuesto. Fueron Carla Vizzotti, Alex Guerrera. Gabriel Katopodis. El objetivo es dañar. Pero dañado fue Santa Fe, que se debe haber quedado sin alguna obra pública. O el gobernador de Misiones que se queda sin zona franca. Es imperdonable que sigamos así.

—El sociólogo Hartmut Rosa plantea que en las sociedades actuales, incluso las latinoamericanas y la Argentina viven inmersas en la experiencia de aceleración basada en tres motores: la tecnología, el cambio social, el ritmo de vida. En cambio, la política, la democracia ha quedado con un tiempo distinto desincronizándose, podríamos decir, con la velocidad del cambio. Muchas veces hablamos de las redes sociales como creadores de técnica. ¿Puede la política encontrar soluciones de problemas?

—Acabamos de pasar un tiempo sumamente singular.

—Usted lo pone en la pandemia, pero evidentemente la grieta venía de antes. Es un proceso antiguo.

—Es así. Pero la pandemia lo exacerbó. Al igual que las redes sociales exacerban al extremo la grieta. Se ve en Europa con la gente que no se quiere vacunar. También se explica por la grieta en Europa.

Alberto Fernández: "Nos extremamos y perdimos el voto de centro que nos apoyó en 2019"

—¿No habrá algo intrínseco de la velocidad del cambio? ¿Con el malestar que produce esa incertidumbre y la peor distribución de la renta a nivel mundial?

—Es posible. Porque todos los estudios indican que con la pandemia la concentración del ingreso se maximiza y la multiplicación de la pobreza ocurrió.

—Pero ya venía de antes.

—Pero se profundizó con la pandemia. Y América Latina es el continente que más sufrió eso. A eso se suma en la Argentina la polarización previa. Le pasa algo distinto. Ahí donde apelo a respetarnos, a tener una convivencia democrática distinta.

—Mencionó a lo largo del reportaje varias veces la pandemia ¿Hubiera hecho algo diferente con el diario del lunes?

—Tendría la ventaja de saber de qué se trataba. Pero en ese momento trabajábamos en sobre terreno desconocido. Caminábamos en un pantano. En el G20 me reuní con el secretario de la Organización Mundial de la Salud, que me dijo que cuando todo esto termine, la Argentina estará entre los mejores posicionados a la hora de cómo tratar la pandemia. Era el sexto país con más vacunaciones aplicadas de todos los países del G20, que son los países más poderosos por decirlo de algún modo. Estamos 15 en el panel general.

ECONOMÍA. “Hay momentos donde se precisan medidas más heterodoxas y otros que requieren medidas ortodoxas”. “Los que dicen que soy liberal seguramente me están comparando con otras personas. Definitivamente, sí creo en el capitalismo”. (Foto: Juan Obregón)

—¿Por qué, a pesar de que aumentó enormemente las unidades de terapia intensiva, los respiradores, tuvimos tantas muertes por habitante?

—En la primera ola eran muertes que oscilaba en los 70 años de promedio. En la segunda ola eso dejó a 55/60 años, porque la variante fue mucho más agresiva. La delta fue mucho más agresiva. No teníamos vacunación suficiente todavía. A medida que la vacunación avanzó, todo se fue encauzando. Los casos que tenemos hoy se dan sobre gente no vacunada. Quienes está vacunados sobrellevan la situación razonablemente bien.

—En las redes circula el reportaje que yo le hice en marzo del año pasado, el que usted decía “no me quiero imaginar que haya cien mil muertos”.

—Al principio de la pandemia vino a la residencia el doctor Federico Polack, que comenzaba con las experiencias de Pfizer en Argentina, Me mostró un estudio de una universidad británica que decía que la Argentina, por las condiciones sanitarias en que estaba la cantidad de muertos, iba a ser de 275 mil. Me quedé pasmado.

—En el momento del reportaje se hablaba de 40 mil.

—Tampoco pensamos en una segunda ola. Tampoco pensábamos en que el virus podía modificarse y volverse más agresivo, como pasó con delta. Tampoco pensábamos que iba a aparecer otra variante, la ómicron, con una una capacidad de contagio 32 veces mayor. Es un problema que no sabemos cuándo termina. Kristalina Giorgieva me expresó su preocupación. No sabe cuánto avanza la pandemia y cuánto la pandemia puede volver a afectar la economía. Me dice que están empezando a revisar los cálculos de crecimiento para atrás por el efecto pandemia.

—¿Cómo se dará ese fenómeno en Argentina?

—Debemos terminar con el proceso de vacunación. Eso lo hemos hecho muy bien. Los argentinos tienen cultura de vacuna.

—¿Cómo imagina al próximo invierno?

—Tenemos la posibilidad de vacunar más. Por eso le pido a todos los que no se vacunaron que lo hagan. Que los que tienen una dosis se den ya la segunda y los que tienen dos, se den la tercera. También tenemos vacunas para suministrar. Necesitamos que la gente siga cuidándose.

Lea acá la entrevista completa de Jorge Fontevecchia con Alberto Fernández