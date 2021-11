Carolina Losada: "El próximo gobernador o gobernadora de Santa Fe será de Juntos por el Cambio"

—¿El próximo gobernador de Santa Fe será radical?

—Es muy probable que sí. Estoy convencida de que habrá un futuro gobernador o gobernadora de Juntos por el Cambio, más allá de si es radicalismo, PRO o Coalición Cívica.

—¿Quién será ese candidato?

—Hay muchos. Uno Dioniso Scarpin. Estoy segura de que a Dionisio le encantaría ser gobernador de provincia.

—¿Vos?

—Hoy intento ser la mejor senadora que pueda. Representar a los santafesinos lo mejor que pueda. El senador defiende los intereses de su provincia. Tuvimos una provincia muy mal defendida los últimos tiempos. Los dos senadores kirchneristas hasta el 10 de diciembre votaron una ley de biocombustibles que perjudicaba a once provincias. La que más sufría era Santa Fe. Necesitamos alguien que nos defienda. Cuando fue el tema del cierre de las exportaciones de carne, tampoco dijeron nada, más allá de que no pasó por el Congreso. Se dedicaron a ser levantamanos del oficialismo. Entonces, me parece que eso también los perjudicó en las elecciones.

—¿Qué hará el antiguo socialismo en un momento de definición?

—Espero que voten a favor de Juntos por el Cambio. Me inclinaría a pensar eso. Juntos por el Cambio tiene que ampliarse muchísimo más. Es probable que parte del socialismo termine integrando Juntos por el Cambio. Tiene que ampliarse incluso al peronismo, al peronismo republicano.

—¿Cómo analizás las figuras de Hermes Binner, Miguel Lifschitz o Margarita Stolbizer?

—Son personas honestas, más allá de que tenga diferencias probablemente en muchas cosas. Los tres son personas honestas. Dos de ellos fallecieron, fueron personas honestas, queridas y respetadas. Lifschitz, a quien me tocó conocer bastante en Rosario, me pareció siempre que era una persona transparente. Quería lo mejor para la provincia.

—Si no hubiera fallecido por covid-19, ¿el socialismo hubiese tenido mejor performance electoral?

—Probablemente hubiera estado dentro de Juntos por el Cambio.

—¿Te dio un poco de pena ver a Clara García, a su viuda, sacando tan pocos votos?

—Me hubiera gustado que se integre a Juntos por el Cambio. Era el espíritu de Miguel.

“Tuve que vencer mis propios prejuicios en torno a la belleza y la mirada del otro”

—Durante la campaña hubo un video en Instagram con una actitud que era: “Chicos, sé que ustedes están muy calientes”, que generó una interpretación polisémica.

—Se viralizó, pero no fue algo a propósito. Fue un chiste y entre nosotros, nada más. Podría haberme dado cuenta de que cualquier cosa se puede viralizar. Debería haber sido consciente en ese momento. No lo fui y se viralizó. Pero fue un chiste.

—¿Hasta qué punto la belleza jugó un papel en tu carrera política?

—En cualquier carrera periodística política la belleza abre puertas y ayuda. Pero si vos te quedás solamente en eso, no funciona. La gente se da cuenta.

—Es condición necesaria, pero no suficiente.

—¿Te parece que toda la gente que está en el periodismo es linda? No me parece que sea necesaria. Sí abre puertas.

—En el caso de Fox se hizo especialmente un documental y hay una serie de controversias jurídicas muy importantes, había un patrón de belleza. Acá hay canales de noticias que imitan eso.

—Creo que te abre puertas. También te las cierra porque hay mucho prejuicio.

—¿La rubia tonta?

—Sí. Fui modelo en los 90. Había mucho prejuicio sobre la rubia hueca. Siguió existiendo ese prejuicio. Cuando ingresé en los medios, me decían que podía hablar solo de algunos temas. Tuve que vencer mi propio prejuicio. Cuando ingresé a trabajar en América, hice un reemplazo sobre espectáculos. No me gustaba, porque sentía que era encasillarme. Y yo quería hacer otra cosa. Tuve que vencer mi propio prejuicio sobre la mirada del otro. Yo sabía que no era la rubia hueca, como decís vos. Tenía el peso de la mirada ajena.

—Yo no lo digo.

—(ríe) Sé que no lo decís. Pero sentía esa mirada del otro. Y me afectaba.

—Uno se constituye con la mirada del otro.

—Por eso tuve que romper ese prejuicio primero.

—¿Ser electa senadora es haber dado toda la vuelta?

—¿Vos pensas que todavía no está eso? Lo veo en algunas preguntas de algunos periodistas.

—Vos sentís que todavía está.

—Sí. Lo veo en algunas preguntas de algunos periodistas en algunas entrevistas. Las dejo pasar porque considero que estoy por encima de eso. Hablaba con alguien sobre eso. ¿Viste el famoso dicho de una película: “que no te vean venir”? Es mejor que no te vean venir.

—¿Que te subestimen?

—Sí.

—¿Cuándo te sacaste eso de encima?

—No te podría decir un momento o una fecha.

—¿Cuando empezaste a hacer periodismo político?

—Antes. Uno se va fortaleciendo como persona con el paso de los años. Sabés qué logras por vos misma y que nadie te esté ayudando para lograr cosas. Te dan oportunidades. Cada día que estás en el aire, hay una oportunidad que te están dando.

