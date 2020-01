Evo Morales prefiere "estar encarcelado en Bolivia" antes que perjudicar a Alberto Fernández

El expresidente boliviano Evo Morales "volvería a Bolivia como sea" si su presencia en Argentina perjudicara las negociaciones del gobierno a Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. "Trato de buscar estar en Bolivia", aseguró. "Para no perjudicar a un país, tal vez prefiero estar encarcelado en Bolivia. También me pregunté dónde sirve más Evo Morales en este momento, antes de las nuevas elecciones: ¿asilado en México, refugiado en Argentina o encarcelado? En el futuro, podría ser esto último, no quiero perjudicar a nadie".

Entrevistado por Jorge Fontevecchia para su ciclo de reportajes Periodismo Puro, el exmandatario boliviano habló sobre los motivos que llegaron a su caída del gobierno, dijo estar seguro de que ganó sin fraude en primera vuelta en las elecciones del pasado 20 de octubre: "Los golpistas están preocupados porque no pueden matar al MAS, no pueden destruirlo". "Ganamos en la primera vuelta y ningún organismo internacional pudo demostrar que hubo fraude. No hubo fraude", aseguró.

"Donald Trump está buscando un trofeo", aseguró Morales al hablar de los factores que condujeron a su renuncia. "No pudo con Venezuela, ni con intervención, ni con golpe. Tal vez Evo sea el trofeo que pretenden. Y de ahí viene el golpe en Bolivia, que es como un contragolpe en el fútbol". En ese sentido, dijo estar "totalmente convencido" de que el litio fue el desencadenante del "golpe". "No nos perdonaron el tema del litio", expresó.

A continuación un tramo del reportaje en el que habla, además, del actual gobierno interino de Bolivia, de las "mentiras" que se publican sobre él, y donde justifica su pretención de perpetuarse en el poder: "¿Por qué Bolivia era el último país hasta 2005 en Sudamérica, el último país de toda América y ya no? Porque la continuidad ha permitido mejorar nuestra situación. Tengo la experiencia como presidente".

