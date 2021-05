'Pepín' Rodríguez Simón: "La doctrina Irurzun me pareció un disparate y una extralimitación infame"

El abogado Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, señalado como operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en su ciclo Periodismo Puro, que se emitirá este domingo 23 de mayo por Net TV.

Desde su asilo político en Uruguay, consideró que “siempre estuvo en contra” de las prisiones preventivas en el marco de la llamada doctrina Irurzun mientras que Juntos por el Cambio estuvo en el poder.

“Siempre estuve en contra. Me pareció un disparate y una extralimitación infame. No es que tema lo mismo”, dijo Rodríguez Simón ante la pregunta de Fontevecchia de si era eso de lo que buscaba refugiarse en Uruguay.

Desde que se aplicó la doctrina Irurzun, sostuvo, “se deterioró muchísimo la trama institucional de la Argentina”. “Es mucho peor. Seguramente Cristóbal y su socio De Sousa les estén pagando, para que me persigan a mí y me apresen, a los mismos que los metieron presos a ellos. Es una conjetura”.

Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón: "Me persigue una mafia de la que Cristina y Alberto son instrumentos"

En ese marco, agregó: “La Argentina tenía previamente una gravedad terrible, que colaboró muchísimo en esta brecha y antagonismo brutal que hay entre los dos bandos. Soy, aunque algunos crean lo contrario, muy componedor. Trato de acercarme y dialogar con cualquiera que lo haga de buena fe”.

“Esa enfermedad es el daño que causó la corruptela institucional de Comodoro Py. No digo que sean todos los jueces de Comodoro Py. Me refiero a ese Comodoro Py del que la misma Servini era un poco ajena. Ahora no maneja su juzgado, por la edad. Lo hacen personas vinculadas a los servicios de inteligencia. Esta gente fue la que metió presos a unos y a otros”, manifestó.

Pepín Rodríguez Simón: "Cristóbal López y sus socios tienen a Alberto Fernández abajo"

Para Rodríguez Simón, hay un "sistema de extorsión" que usan para perseguirlo, que ya era utilizado anteriormente "para extorsionar a mucha gente": "Un allegado me dijo, hablando del tema del juego, que le habían pedido una cantidad de plata para excarcelar a López. Como abogado, tiendo a no creer todo lo que me dicen y la gente del juego tiene un déficit en credibilidad. Pero me pareció verosímil y dije que lo denuncie. No lo denunciaron, le pagaron, volvieron a entrar, lo vieron salir y volvieron a pagar, aparentemente. El sistema de extorsión como metodología era previo. Lo usan para perseguirme a mí, pero esta misma maquinaria extorsiva era utilizada para extorsionar a mucha gente".