Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón: "Me persigue una mafia de la que Cristina y Alberto son instrumentos"

Luego de pedir asilo político en Uruguay por lo que considera una persecución orquestada desde el Gobierno en su contra, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se refirió en la entrevista que concedió a Jorge Fontevecchia en Periodismo Puro a una "mafia del juego" que lo persigue y consideró "vinculada a Cristóbal López, por encima de Alberto Fernández y Cristina Kirchner". La entrevista se verá completa en el ciclo Periodismo Puro, este domingo a las 22 por Net TV.

"Me piden que vuelva para encarcelarme. Me acusan de haber cobrado Ingresos Brutos. Parece menor, pero es un impuesto importante. Debían mucha plata. En esa causa están Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. Tienen a Alberto Fernández abajo", dijo Rodríguez Simón en el reportaje con Fontevecchia, señalando que el presidente Alberto Fernández "firmó el decreto famoso de prórroga de 2007, que le dio 15 años más de concesión al Hipódromo de Palermo y le permitió poner 1.500 maquinitas más. Firmó ese decreto con Néstor Kirchner el 5 de diciembre de 2007 y después pasó a cobrar plata como abogado de empresas de Cristóbal López. Cristina Kirchner tiene emprendimientos comerciales conjuntos con Cristóbal López, inmobiliarias. Pero no me meto mucho en eso porque no me afecta, aunque está claramente alineada".

"Tal como quedó demostrado al día siguiente que hice público mi pedido, salieron a contestarme el presidente y la vicepresidenta de la Nación por Twitter. Eso demuestra la importancia de la persecución, el Estado es instrumental", agregó Rodríguez Simón. Asimismo, sostuvo "el juzgado de María Romilda Servini de Cubría no me persigue, es un instrumento. Este juzgado está manejado. La doctora Servini está grande, lo manejan empleados con vinculaciones públicas y notorias con operadores de los servicios de inteligencia".

La acusación del ex diputado del Parlasur incluyó a los empresarios del Grupo Indalo junto con los dos máximos mandatarios del Gobierno Nacional. De Souza, López y Rodríguez Simón están enfrentados desde que Juntos por el Cambio llegó a la Casa Rosada, cuando ambos empresarios denunciaron un apriete por parte del cercano abogado al ex mandatario Mauricio Macri

También sostuvo que la Vicepresidenta mantiene negocios en el ámbito privado con Cristóbal López y que a causa de ello, se genera lo que considera una persecución en su contra. "Cristina Kirchner tiene emprendimientos comerciales conjuntos con Cristóbal López, inmobiliarias. Pero no me meto mucho en eso porque no me afecta, aunque está claramente alineada", añadió el abogado desde Uruguay.

"Servini está grande y le manejan el Juzgado"

