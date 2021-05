'Pepín' Rodríguez Simón: "Justicia Legítima es la máquina extorsionadora de Comodoro Py"

Convertido en uno de los personajes del momento, al pedir asilo político en Uruguay, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón habló desde su casa en Uruguay con Jorge Fontevecchia en el ciclo Periodismo Puro y criticó duramente a la Justicia argentina, acusándola de "corrupta y extorsionadora". En esa línea, el amigo de Mauricio Macri apuntó de manera especial a la agrupación cercana al oficialismo Justicia Legítima, calificándola en una de las respuestas como "la máquina extorsionadora que funciona en los tribunales de Comodoro Py".

Recluido en el país vecino luego de haber solicitado asilo, por lo que considera una persecución "mafiosa" orquestada en su contra por su amistad con el expresidente Mauricio Macri, Rodríguez Simón tocó numerosas temas de actualidad política y también relacionados con la gestión del macrismo en el extenso reportaje con Fontevecchia y sostuvo que la Justicia argentina está atravesada por la corrupción y la extorsión. La entrevista se verá completa en el ciclo Periodismo Puro, este domingo a las 22 por Net TV.

En esa línea, Rodríguez Simón sostuvo que el fiscal Guillermo Marijuan, que es quien impulsó justamente su pedido de extradición desde el Juzgado de Servini, "está muy vinculado con Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner".

"Los extorsionadores no tienen ideología", dijo el hombre sindicado desde el kirchnerismo como operador judicial de Mauricio Macri durante su gobierno, acusaciones que refuta señalando que fue "un cuatro de copas".

"Pero viene un denunciante que denuncia cualquier cosa, aparece un medio, o un pasquín dice una cosa, un denunciante crónico hace la denuncia y en esta Justicia tan corrupta y extorsionadora se hacen un festín y empiezan con todos los trapicheos y todas las extorsiones. Esto no es lawfare. Es un mal que padece buena parte de Sudamérica", aseveró Rodríguez Simón sobre su punto de vista de la Justicia argentina.

También aseveró que su pedido al otro lado del Río de la Plata por el temor a ser detenido injustamente fue "un acto de refugio y no de impunidad".

Sobreseimiento de CFK y críticas a Marijuan

"Dentro de este sistema perverso", dijo Rodríguez Simón, "las denuncias que les hicieron a los kirchneristas son el pacto con Irán y el dólar futuro realmente me parecieron una barbaridad. Peor es la doctrina Irurzun de detención preventiva", añadió el ex diputado en el Parlasur sobre el manejo de la justicia macrista, donde se lo caracterizaba como uno de los operadores de esa fuerza política.

Finalmente, habló sobre el criterio del fiscal Marijuan al momento de llevar adelante las denuncias que investiga y habló de "lógica" cuando se dictó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa como dólar futuro. "Fue lógico que a Cristina la sobreseyeran. No sé en qué está el tema de la causa de Irán. Si no había intereses oscuros o se demostraba algún delito antes, no se pueden hacer esas denuncias así y salir de pesca a ver qué encontramos, que es la especialidad de Marijuan", aseguró Rodríguez Simón.

