Fernando "Chino" Navarro: "Tenemos que reconstruir la relación con Córdoba"

Entrevistado por Jorge Fontevhecchia para el ciclo Periodismo Puro, el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro habló del peronismo, la pobreza, el rol de las organizaciones sociales en la política y hasta de los resultados electorales de 2019 en la provincia de Córdoba. "Juan Schiaretti es un gobernador importante, conduce una de las provincias más ricas de Argentina, con alta población universitaria, con actividad agropecuaria, industria de punta. Debemos tener una relación fluida", expresó.

En el tramo inicial de la charla con el dirigente social, Fontevecchia preguntó sobre la relación del peronismo K con Córdoba, específicamente con el gobernador Juan Schiaretti, que siempre ha enmarcado dentro del peronismo al sector más crítico con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner: "Nosotros tenemos una relación muy buena con Schiaretti, anterior a la cuestión electoral", indicó el dirigente haciendo alusión al Movimiento Evita. Agregó que "el Partido Justicialista perdió presencia territorial en los barrios más humildes, hace cuarenta años tenías unidades básicas en todos los barrios, y en las barriadas humildes del Gran Buenos Aires. Eso hoy no ocurre. Se agudizó la pobreza, se agudizó la violencia social, el narcodelito. La única presencia en esos barrios es la de los curitas, los pastores, alguna ONG y, sobre todo, las organizaciones sociales. Schiaretti lo visualiza en el Gran Córdoba, y desarrolla políticas en acuerdo con el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales encuadradas en la CTEP. En ese contexto fue que empezamos a hablar".

"Eso fue en 2018", recordó Navarro, precisando que "cuando luego hablamos de política le planteamos nuestra tesis de la unidad, que era un error dividir en tercios. Que los gobernadores que no querían a Cristina tenían la posibilidad de sentarse a dialogar y de reformular ese espacio o de competir en unas PASO, pero que no se podía prescindir de Cristina como no se podía prescindir de ellos".

"Después Schiaretti tuvo un resultado provincial contundente (ganó con cerca del 55% de los votos) y evaluó que si formaba parte de una unidad, perdía esa base electoral que le dio el 50 y largo por ciento en la elección a gobernador. Respeto aunque no comparto su posición, pero no interrumpió nuestro diálogo. Y en Córdoba la elección de Macri se condice con la elección de todo el centro del país. Creció un 10%, tal como sucedió en Santa Fe, en Bahía Blanca, en Carmen de Patagones o en Entre Ríos. Juan Schiaretti es un gobernador importante, conduce una de las provincias más ricas de Argentina, con alta población universitaria, con actividad agropecuaria, industria de punta. Debemos tener una relación muy fluida. Coincidimos en el destino que deseamos para Argentina en un 90%.

Sobre si que el senador Carlos Caserio no lidere el bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta se debe a que Schiaretti contribuyó a la derrota en Córdoba, Navarro consideró que "peor fue la derrota del mismo Schiaretti, porque sacó un solo diputado. Pagó caro esa decisión de jugar solo. Caserio difiere de esa estrategia. Apoyó pública y abiertamente a Alberto Fernández desde el primer día de las PASO, y eso genera una fricción que espero que se resuelva. Lo de Caserio tiene que ver más con la lógica del Senado que con la cuestión de Córdoba.

—¿Córdoba sería la provincia díscola para el Frente de Todos y para el kirchnerismo?

—No es una provincia díscola. Tenemos que reconstruir una relación con Córdoba, que está muy marcada por lo que pasó en 2013 con el levantamiento policial. Los cordobeses le adjudican al gobierno nacional una demora importante en enviar fuerzas federales para poner orden cuando se había levantado la policía de la provincia. Muchos afirman que, ligado al narcodelito, se generó toda una serie de saqueos de los que nos responsabiliza a nosotros como gobierno nacional. Una discusión válida para los historiadores, pero lo que tenemos que hacer es buscar la forma de reconstruir confianza. La prioridad hoy no es convencer a Schiaretti de que nos vote, sino que trabajemos juntos para resolver los problemas de Argentina.

—¿El resultado de Macri en el centro del país los obliga a ustedes a esmerarse?

—Sí, porque estás obligado a no equivocarte. No es lo mismo que ganar 4 a 0, en el que te animás hasta a tirar caños innecesarios, que ganar 2 a 1: corrés el riesgo de que te hagan un gol y se pongan a tiro.

—Quizás no haya sido terapéutico que Cristina le ganara por tanta diferencia a Hermes Binner en 2011.

—No evaluamos que con el 54% que, si vos sumabas todos esos pedacitos de la oposición, daba 46%. Los contamos separados. Esa misma noche se lo dije a Emilio: “Son un 46%. Si nos equivocamos, sonamos”.

—El equilibrio en la democracia es sano para ambas partes, finalmente.

—Alguien dijo hace poco que si tuviéramos el 55% de los votos, podríamos llamar más fácil a la unidad, porque tendríamos el poder. No estoy de acuerdo: ahora tenemos la posibilidad de convocar a una unidad dentro de la diversidad. Cambiemos y otras expresiones políticas van a seguir pensando lo mismo, pero me parece que podríamos afrontar el desafío de pensar una política agropecuaria para duplicar nuestras exportaciones de acá a 15 años y discutirla entre todos.

