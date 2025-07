Joseph Heath: “Es una idea bastante increíble negar la existencia de fallas del mercado”

—Usted propone abordar la economía no solo como una ciencia descriptiva, sino también como un proyecto normativo. ¿Qué significa pensar la economía como una ética pública?

—Bueno, es una pregunta interesante. La economía obviamente tiene una ambición explicativa, que es entender cómo funciona la economía. Pero eso siempre ha ido acompañado de una ambición normativa, que es también tratar de mejorar el desempeño de la economía. Y a lo largo de la mayor parte del siglo XX, los economistas estuvieron muy enfocados en la eficiencia, es decir, en cómo maximizar el crecimiento económico y la producción. Pero gran parte de la razón para hacer eso no era tanto porque pensaran que la eficiencia era lo único que importaba, sino porque tenían un conjunto de herramientas técnicas que facilitaban representar cuestiones de eficiencia. Desde entonces, hemos desarrollado muchas otras herramientas que han hecho posible representar otro tipo de consideraciones normativas que tenemos, como, por ejemplo, la igualdad y la equidad. Incluso dentro de la economía ha habido un desarrollo de un conjunto mucho más amplio de intereses en cuestiones normativas. Y luego, por supuesto, muchas personas fuera de la economía, como yo, que soy filósofo, pero con interés en la economía, en parte porque provee un conjunto de herramientas para ser más precisos al articular la forma en que pensamos sobre preguntas como, digamos, la igualdad.

—¿Por qué considera que la noción de “fallo de mercado” ofrece una mejor guía para la intervención estatal que los ideales más abstractos como justicia o equidad?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Verás, me encontré con esto hace muchos, muchos años, unos treinta quizás, cuando me convertí en una especie de apóstol de las consideraciones de eficiencia y fallas del mercado. Hace mucho tiempo, en Canadá estábamos debatiendo el sistema de salud. Canadá tiene un sistema de salud público con un único pagador que es muy costoso, y la gente estaba preocupada por su viabilidad a largo plazo. Pero una de las cosas que noté fue que, por un lado, teníamos a los críticos de derecha que querían privatizar el sistema de salud, y por otro lado, teníamos a personas de izquierda que lo defendían. Pero las personas de izquierda que lo defendían apelaban completamente a consideraciones muy exigentes de justicia e igualdad, insistiendo en niveles muy altos de solidaridad social entre los ciudadanos. Y aunque no estaba en desacuerdo con esos argumentos, también había toda una serie de argumentos relacionados con la eficiencia y las fallas del mercado que se estaban descuidando en el discurso público, aunque ofrecían una justificación realmente muy poderosa para el sistema público de único pagador. Esos argumentos apelaban a ideas mucho menos controversiales. Entonces, mi razón principal para enfocarme en las fallas del mercado y la eficiencia es que existe un acuerdo muy amplio a lo largo del espectro político en que, cuando surgen este tipo de problemas, el Estado debería hacer algo para resolverlos. Mientras que las consideraciones de igualdad y las nociones más fuertes de justicia son simplemente más controvertidas y no son tan ampliamente compartidas en la población. Así que, para mí, mucho de esto comenzó simplemente como una intuición sobre la retórica política, que es que deberías empezar haciendo tu argumento usando el recurso normativo menos exigente y menos controversial que tengas disponible. Y solo si no logras hacer el argumento con ese conjunto de recursos deberías entonces pasar a tus compromisos normativos más controversiales. Inicialmente, en realidad, era solo una intuición sobre la retórica. Pero lo que descubrí es que esas consideraciones de eficiencia y fallas del mercado podían hacer la mayor parte del trabajo que la izquierda tradicionalmente ha intentado hacer apelando a nociones más fuertes de igualdad.

—Profesor, no sé si usted sabe que nuestro presidente en Argentina, Javier Milei, es economista, se considera a sí mismo de la escuela austríaca, y cree que los fallos del mercado no existen y que los monopolios se resuelven solos. ¿Podría pedirle su opinión sobre la visión de fallas del mercado de nuestro presidente, por favor?

—En cuanto a la existencia de fallas del mercado, me parece una idea bastante increíble negar el fenómeno, simplemente porque todos entendemos que, por ejemplo, los libertarios como Milei y otros, claramente comprenden el papel que juegan los derechos de propiedad, por ejemplo, para facilitar la posibilidad de una economía de mercado. Así que sin la ley de la propiedad y sin la ley del contrato, no vas a tener contratos de mercado. Vas a tener un Estado de naturaleza hobbesiano. Y un Estado de naturaleza hobbesiano es un Estado de falla total del mercado. Las personas no cooperan. En general, los libertarios reconocen la importancia de la propiedad y el contrato. Pero nadie piensa que la ley de la propiedad cubra todos los aspectos del bienestar humano. Por ejemplo, los derechos de propiedad funcionan muy bien para la tierra, para objetos físicos, pero todos entendemos que nadie ejerce derechos de propiedad sobre el aire que respiramos, no ejercemos derechos de propiedad sobre el mar, grandes cuerpos de agua. Pero también las ideas y la producción intelectual no están sujetas al mismo régimen de derechos de propiedad, y demás. Así que, en ausencia de derechos de propiedad, ¿por qué no habría fallas del mercado? Por supuesto que hay fallas del mercado, porque no existe una estructura legal para crear un mercado. Quiero decir, hay un elemento de hipérbole y retórica política al negar la falla del mercado. Pero si alguien afirma literalmente que los mercados nunca fallan, eso parece ser una posición absurda, porque es simplemente evidente que no tienes la estructura legal necesaria para crear un mercado cuando se trata de cosas como externalidades ambientales y demás.

—¿Cuál es su crítica a la izquierda que promueve reformas económicas sin comprender los principios que estructuran el sistema capitalista?

—Empecé en la izquierda, por lo que todavía puedo considerarme un hombre de izquierda que ha ido moviéndose hacia el centro. Y definitivamente una de las consecuencias de eso cuando era joven fue que era extremadamente desconfiado de la economía, porque la economía me parecía simplemente una ideología de derecha. Y como resultado, mi única clase de economía en la universidad me resultó tan alienante que solo fui la primera semana y nunca volví. Pero más tarde en la vida, terminé teniendo que aprender por mi cuenta muchas de las ideas que en realidad son centrales en la disciplina de la economía, y me di cuenta de que hay mucha economía que es mucho más que una ideología de derecha. Así que una de las características principales del pensamiento económico es la obligación, al pensar en políticas, no solo de considerar el efecto inmediato de una política, sino también de pensar en el siguiente paso. ¿Cómo van a reaccionar las personas a esa primera cosa que hiciste? Luego miras el segundo paso y dices, ¿cómo van a reaccionar las personas a ese segundo paso? ¿Y cuál va a ser la siguiente consecuencia? Mucho de la economía consiste en pensar en todas las consecuencias de lo que estás haciendo. Y la diferencia a menudo entre la mentalidad del economista y la de alguien que no ha sido formado en economía, es justamente este proceso de pensar en las consecuencias completas. Entonces, si tuviera que hacer una crítica genérica a la izquierda, y específicamente para hablar de por qué las ideas políticas de izquierda con frecuencia fracasan, suele ser porque piensan en el Estado interviniendo y causando un efecto, y luego esperan que eso sea el fin de la historia. Pero no necesariamente piensan en la consecuencia de, una vez que hiciste esta primera cosa, ¿cómo van a reaccionar a eso las personas? Y así sucesivamente. Por eso creo que el no pensar en las consecuencias es la falla más frecuente del pensamiento político de izquierda. Muchas veces surge de un impulso moralizador, donde ves a personas haciendo algo que consideras malo, y entonces quieres que el Estado diga: “Detente, no se te permite hacer eso”. Y ese impulso moral inicial suele estar bastante justificado. Pero luego tienes que pensar en cuáles son las consecuencias de decirles a estas personas que no pueden hacer eso. ¿Qué más van a hacer una vez que las detengas? Y así sucesivamente. Ese aspecto dinámico del pensamiento económico es lo más importante.

—¿Qué lugar le asigna al “consumidor ético” en la transformación de mercados? ¿Puede el consumo responsable ser una solución estructural?

—Nuevamente, como me enfoco tanto en los problemas de acción colectiva en mi trabajo, no soy muy entusiasta ni optimista respecto de la posibilidad del consumo ético, simplemente porque los consumidores enfrentan un enorme problema de acción colectiva cuando se trata de participar en prácticas de consumo ético. Y si fuera posible que los consumidores impusieran, por ejemplo, obligaciones ambientales a las empresas a través de sus decisiones individuales de consumo, eso haría innecesaria gran parte de la regulación estatal. Pero el problema evidente es que los consumidores, como individuos, no tienen tanto poder. Y si llegan a participar en el consumo ético, eso crea oportunidades para que otros consumidores se aprovechen y obtengan productos más baratos, y así sucesivamente. Entonces, una vez más, el enfoque en los problemas de acción colectiva sugiere que el consumo ético va a ser muy limitado como herramienta real para mejorar el desempeño de la economía de mercado. Puede ser importante para visibilizar ciertos problemas, pero no es un sustituto de la regulación estatal. Y en realidad, ni siquiera es un sustituto de la autorregulación por parte de las empresas, porque las corporaciones son actores económicos mucho más grandes; el comportamiento ético voluntario de parte de las empresas es, en mi opinión, incluso más importante que el comportamiento por parte de los consumidores. Nuevamente, simplemente porque los consumidores están muy aislados y, por lo tanto, son especialmente vulnerables a los problemas de acción colectiva.

—¿Qué tipo de responsabilidad moral deberían tener las empresas en un entorno donde el propio diseño del mercado genera incentivos perversos?

—De hecho, gran parte de mi trabajo académico ha sido en el área de ética empresarial y se enfoca específicamente en la pregunta de cómo deberíamos pensar las obligaciones de las corporaciones. Es un área que me interesa filosóficamente, en parte porque en realidad es bastante desconcertante. Y muchas personas en el mundo empresarial están realmente confundidas sobre cómo deberían pensar sus obligaciones morales. Y la razón principal de eso, sostengo, es que los mercados dependen de la competencia como la dinámica que genera un conjunto de..., quiero decir, lo que queremos es un conjunto de precios que nos indique qué deberíamos estar haciendo económicamente, ¿verdad? Pero dependemos de la competencia para generar esos precios. Y todo el mundo entiende que, en una competencia, no se espera que te comportes con la misma ética que en una relación directamente cooperativa. Porque en una competencia, tratas a los demás como adversarios y se te permite avanzar en tu propio interés con más agresividad en una competencia de lo que se te permitiría en la vida cotidiana. Entonces, debido a la competitividad, la mayoría de las personas puede ver que la moralidad cotidiana –ya sea la ética cristiana, la ética budista o el universalismo kantiano–, cualquiera de estos sistemas morales exigentes no va a darte una orientación útil cuando se trata de actuar en el contexto de un mercado. Sin embargo, muchas personas sacan entonces la conclusión de que si la moralidad –la moralidad del sentido común– no me dice qué hacer como empresario, entonces la moralidad no tiene relevancia alguna para mis actividades, y que la única restricción a la que debo estar sujeto es la restricción legal. Así que hay una especie de visión de “todo vale” sobre cómo deberías comportarte éticamente en los mercados. Por eso, muchas veces la ética empresarial resulta confusa por esta dificultad de aplicar la moralidad cotidiana a los contextos empresariales. Lo que he argumentado en mi trabajo sobre ética empresarial es que necesitamos tratar de articular una especie de ética propia del mercado, que esté adaptada a la competitividad de la economía de mercado. De hecho, sostengo que el deporte ofrece una analogía más útil para pensar la ética empresarial, porque el deporte también es competitivo. Y obviamente, en una competencia deportiva haces cosas que serían poco éticas en la vida cotidiana. Pero también existe una noción, por ejemplo, de juego limpio (fair play) y de cómo los atletas deben tratarse entre sí en el deporte, que es propia del ethos competitivo del deporte. Entonces, sostengo que deberíamos desarrollar algo así como un concepto de juego limpio empresarial para las firmas, con el fin de distinguir entre formas atractivas y no atractivas de competir unas con otras en el contexto económico.

—Usted ha dialogado críticamente con Friedrich Hayek. ¿Qué aspectos valora de su pensamiento, particularmente sobre la dispersión del conocimiento y la coordinación social?

—El economista estadounidense Brad DeLong, en algunos de sus trabajos, distingue entre lo que él llama el “buen Hayek” y el “mal Hayek”. Y yo también, en mi mente, tengo muy clara esta distinción entre el buen Hayek y el mal Hayek. Cuando leo a Hayek, a veces el buen Hayek aparece por unas cuantas páginas y luego desaparece y se convierte en el mal Hayek. Lo que considero como el buen Hayek es, por supuesto, ante todo, el autor de El uso del conocimiento en la sociedad y la persona que hizo el argumento crucial sobre las cualidades informacionales del mercado. El argumento de Adam Smith a favor del mercado era básicamente sobre la motivación. Smith pensaba que el problema –la razón por la que necesitamos el capitalismo– es que las personas no pueden estar motivadas para preocuparse tanto por los demás. Y por eso, un sistema que canaliza el interés propio es un sistema económico atractivo. Ese era el argumento de Adam Smith. Y luego vino Hayek e hizo un punto que no fue suficientemente valorado –que no se apreciaba en su tiempo–, y es que los mercados no solo se tratan de incentivos, también se tratan de información. En particular, permiten a los actores ahorrar en información de una manera que es de un valor increíble para la sociedad. Y, en mi opinión, ese es el argumento a favor del mercado. En última instancia, el fracaso de los experimentos en los países comunistas con la planificación centralizada fue por las razones que identificó Hayek. No por las razones que habría sugerido Adam Smith. Así que, para mí, ese es el buen Hayek, el autor de esas ideas. Ahora, el mal Hayek es el polemista, el que, por ejemplo, argumenta que la justicia social es un espejismo. Escribió un libro llamado El espejismo de la justicia social, donde decía que, una vez que creas un mercado, este es un orden espontáneo y complejo, y por lo tanto, ningún concepto de justicia ni concepto moral puede aplicarse a ese mercado. Simplemente, tienes que dejar de pensar en él desde un punto de vista moral; decía ese tipo de cosas de forma polémica. Pero un párrafo más tarde, decía: “Ah, y por cierto, también es increíblemente eficiente y produce más riqueza que cualquier otro sistema”. Dos párrafos después, está haciendo obviamente un argumento moral en defensa del mercado, porque si el mercado fuera un orden espontáneo que nos hiciera a todos pobres, Hayek no estaría a favor de él. Está a favor porque nos hace ricos, pero eso es un argumento de justicia, es un argumento moral. Ese sería el mal Hayek, el que hace afirmaciones muy radicales y polémicas que, si se leen con más cuidado, uno ve que ni siquiera él mismo creía del todo en esas posturas tan extremas que estaba proponiendo.

—¿En qué se diferencia su defensa de las instituciones públicas de la crítica hayekiana a la planificación estatal? ¿Hay puntos de encuentro posibles entre ambos enfoques?

—Hay elementos que son una extensión de eso. En lo que he estado trabajando recientemente es en lo que llamo el modelo de bajo conflicto del Estado de bienestar. En lugar de pensar en términos de izquierda y derecha, lo que quiero proponer es que algunas personas entienden al Estado desde un modelo de alto conflicto. Es decir, lo que este modelo presupone es que el Estado es el lugar de una lucha de poder que tiene, esencialmente, una estructura de suma cero. Y existen tanto versiones de izquierda como de derecha de este modelo de alto conflicto. La versión de izquierda es aquella que sostiene que el Estado es fundamentalmente igualitario y redistributivo. Y, por lo tanto, la redistribución genera conflicto. Y la versión de derecha es el modelo que dice: “Todo se trata de búsqueda de rentas (rent-seeking)”, y que son élites de poder que básicamente también están tratando de robarse unas a otras. Es decir, nuevamente se parte de la idea de que el Estado está implicado en un juego de apuestas muy conflictivo. Lo que propongo como alternativa es un modelo de bajo conflicto que sostiene que el Estado, en su mayor parte, se ha desarrollado –y no me refiero de manera uniforme, sino en los países ricos, democráticos y relativamente estables–, que el Estado ha evolucionado hacia un conjunto de reglas que son básicamente complementarias a las actividades del mercado. Y, por lo tanto, no tiene la estructura de ganadores y perdedores que sugiere el modelo de alto conflicto. Ahora bien, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Los economistas han argumentado esto con respecto a los bienes públicos, como los faros, ese tipo de actividades. Creo que, desde Hayek en adelante, el desarrollo del pensamiento económico nos ha permitido ver ese mismo patrón en otras áreas de la actividad estatal. Una de ellas, que considero particularmente importante, tiene que ver con los seguros. Creo que muchas de las cosas que hace el Estado y que superficialmente parecen redistribución, en realidad están respondiendo a fallas del mercado en el sector asegurador. Así que gran parte de lo que llamamos la red de protección social es, en realidad, un conjunto de compañías de seguros que son propiedad y están gestionadas por el Estado. Y toda esta discusión sobre la gestión del riesgo y el seguro es algo que aparece más claramente en el último tercio del siglo XX, y que surge después de Hayek. Luego, hay muchas otras fallas de mercado que son provocadas por restricciones a la contratación laboral. Mucho del desarrollo humano –lo que en general llamamos formación, funcionamiento del sistema educativo, pero también la reconversión de trabajadores y demás– también responde a una falla de mercado causada por las restricciones al trabajo en condición de servidumbre (indentured labor) y a los límites en los contratos laborales. Entonces, nuevamente, hay formas de entender muchas de estas actividades estatales desde una lógica de bajo conflicto.

—En “The Machinery of Government”, usted sostiene que la burocracia moderna no es una amenaza para la democracia, sino su principal infraestructura. ¿Por qué cree que esta dimensión institucional está tan ausente del debate público?

—Es complicado. Y debo decir que el trabajo que he hecho sobre administración pública se sitúa en un área donde la literatura académica está muy poco desarrollada. Parte de la razón por la que esa literatura está poco desarrollada es que se trata de un campo en el que es difícil tener conversaciones entre países, porque la forma en que están organizados los distintos sistemas políticos es muy, muy diferente. En particular, dentro del mundo angloparlante, hay una enorme división entre las democracias parlamentarias y las democracias presidenciales. Por lo tanto, Estados Unidos tiene su propio sistema, que es muy, muy distintivo y único, y que en realidad tiene mucho más en común con muchos países de América del Sur. Pero en el resto del mundo angloparlante, fuera de Estados Unidos, predomina completamente el modelo parlamentario británico, que por supuesto es muy diferente. Se trata de tradiciones políticas muy distintas, y la contribución que yo estaba haciendo se inscribía claramente dentro del modelo parlamentario británico. En ese modelo, hay una división muy estricta entre la legislatura, que es elegida democráticamente, y el poder ejecutivo, que es completamente no electo. Como no hay presidente, no hay ningún miembro del poder ejecutivo que sea elegido por el voto popular. Y debido a eso, se ha desarrollado una tradición de neutralidad dentro del ejecutivo, donde el ejecutivo –es decir, los burócratas, los administradores públicos– no tiene a nadie que hable en su nombre. Entonces tienen una larga tradición de discreción, de trabajar entre bambalinas y de no hablar públicamente sobre lo que hacen. Esa es una de las razones por las que este campo está poco desarrollado en la literatura pública: porque los propios burócratas tienen una tradición y una norma profesional muy fuerte de no hablar públicamente sobre su trabajo. Y como resultado, muchas personas simplemente no saben sobre ello. No entienden o no se dan cuenta de cuánto del trabajo del Estado –y también cuánto del desarrollo de políticas públicas– está siendo realizado en realidad por funcionarios públicos y no por autoridades políticas. Pero parte de esto también se debe a un hecho circunstancial: yo trabajo en una escuela de políticas públicas donde muchos de mis colegas son funcionarios retirados. Y claro, una vez que están jubilados, están más dispuestos a hablar sobre cómo era su trabajo. Así que mucho de lo que aprendí al respecto fue simplemente porque tuve la suerte de trabajar con personas ya retiradas. Pero en términos del discurso público, muchas de estas personas son anónimas.

—¿Por qué considera que es un error aplicar criterios empresariales a la gestión pública? ¿Cuál es el verdadero sentido de la “eficiencia” en el sector estatal?

—Esa es una muy buena pregunta. Creo que, sin duda, uno de los aspectos importantes sobre el mercado –y esto es algo con lo que creo que cualquier economista estaría de acuerdo– es que no hay ninguna virtud especial en las corporaciones privadas. Las virtudes del mercado provienen, en gran medida, del propio mercado, y eso significa de la competencia que hemos organizado. Es decir, de la estructura institucional externa: la forma en que las empresas tienen que justificar el capital que han tomado prestado de los inversores, cómo tienen que poder pagar sueldos, ofrecer un servicio que satisfaga a cierto número de clientes, y así sucesivamente. Las corporaciones están muy severamente limitadas por el contexto institucional en el que operan. Y muchas de las virtudes del sector privado son consecuencia de ese contexto institucional. Es lo que el mercado las obliga a hacer lo que hace que sus organizaciones sean valiosas y eficaces. El tema con el gobierno es que no cuenta con ninguna de esas características institucionales. No hay competencia. No hay una restricción presupuestaria estricta. No hay inversores que exijan resultados. Siempre se pueden subir los impuestos y cosas por el estilo. Entonces, el Estado, como burocracia pública, funciona fuera del entorno que obliga a las corporaciones privadas a comportarse correctamente. Tengo mucha admiración por los administradores públicos eficaces, porque creo que el desafío de gestión en el sector público es varios órdenes de magnitud más difícil que el problema de gestión en el sector privado. Porque si no tienes inversores que te fuercen a tomar decisiones difíciles, entonces ¿cómo se toman esas decisiones difíciles? La carga recae mucho más directamente sobre las personas mismas que están al frente. Puede verse, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, por quien tenía una enorme admiración por los logros de Tesla en el sector privado. El rol disruptivo que tuvo Tesla en la industria automotriz estadounidense fue fantástico. Pero como luego se vio, eso fue claramente una consecuencia de que el mercado estaba funcionando correctamente. No eran las virtudes personales de Elon Musk como gestor, era el mercado. Una vez que sacas a Elon Musk del contexto del mercado y lo pones en el contexto del gobierno –que es un entorno institucional completamente distinto–, entonces de inmediato pueden verse las enormes deficiencias de su estilo de gestión y el hecho de que, en última instancia, no logró absolutamente nada en su rol dentro del gobierno de EE.UU. El gobierno es, simplemente, una institución radicalmente distinta. Y cosas como cerrar programas, o penalizar el fracaso, son increíblemente difíciles de hacer en el sector público. Son muy fáciles de hacer en el sector privado, pero muy difíciles en el sector público.

—Max Weber distinguía entre el político, que actúa por convicción, y el burócrata, que administra medios de forma técnica e imparcial. ¿Qué riesgos observa cuando esa frontera se borra?

—En realidad, soy un defensor de los sistemas parlamentarios por sobre los sistemas presidenciales, porque una de las cosas que me preocupan de los sistemas presidenciales –cuando se tiene un presidente electo– es que se genera una figura dentro del poder ejecutivo que también puede reclamar legitimidad democrática, y por lo tanto puede decir: “Yo hablo en nombre del pueblo”. Y eso, generalmente, genera conflictos con el poder legislativo, que también es electo y también reclama hablar en nombre del pueblo. Por lo tanto, uno termina con dos ramas del gobierno, ambas con pretensiones de representar al pueblo. Una de las ventajas del sistema parlamentario –y no voy a defender la monarquía, pero en Canadá todavía tenemos un monarca que obviamente no es electo– es que en el poder ejecutivo ninguno de sus miembros tiene legitimidad democrática, porque ninguno fue elegido. Entonces, solo los miembros del poder legislativo, en términos generales, pueden decir que han ganado una elección. Así que, cuando hay un conflicto entre un político y un burócrata, el burócrata lo único a lo que puede apelar es a su competencia técnica. No puede decir que representa al pueblo. Y el político, en esos conflictos, muchas veces dice –lo he visto– cosas como: “Bueno, salí y ganá una elección, y después volvé y discutí conmigo; pero mientras no hayas sido elegido, la discusión se termina. Yo gano, porque fui elegido y vos no”. Así que, en lo que respecta a la división de poderes, creo que un sistema que separa claramente a las personas que han sido elegidas de las que no lo han sido es un arreglo político atractivo. Y fomenta un mejor comportamiento por parte de quienes no han sido elegidos. Por eso creo que uno de los defectos de los sistemas presidenciales es permitir que una persona sea elegida en el poder ejecutivo: eso crea una receta para conflictos poco constructivos.

—Max Weber también advertía sobre la “jaula de hierro” de la racionalización excesiva. ¿Cómo se puede diseñar una administración pública eficiente, pero sin perder sensibilidad democrática ni adaptabilidad?

—Hay una pregunta interesante, poco explorada en la teoría política, sobre el papel que cumple la burocracia y cómo se relaciona con la democracia. Y lo cierto es que la mayoría de las personas que han trabajado en una organización burocrática, como funcionarios públicos que han estado en el gobierno y demás, en general no suelen ser defensores de la tecnocracia. Es decir, muy pocas veces uno se encuentra con alguien que piense: “Sí, la sociedad estaría mejor si se dejara a los burócratas del Estado manejar todo”. Esa no es una visión común, en parte porque quienes trabajan en estos entornos pueden ver claramente sus fallas. Y una de las fallas que se desarrollan en una organización puramente burocrática o tecnocrática es que tiende a generar una cultura interna propia, que muchas veces se desconecta de la sociedad en la que esa organización opera. Por eso, muchas personas con formación en administración pública sostienen que la democracia es una adición increíblemente importante al sistema, en parte porque corrige esa tendencia de la burocracia a desvincularse de la sociedad. Y uno de los roles que cumplen los políticos –un rol poco teorizado, pero muy importante en una sociedad democrática– es que, al contar con legitimidad democrática, pueden intervenir en cualquier momento dentro de la burocracia. Así, cuando hay un bloqueo burocrático, un político puede intervenir y decir: “Paren con esto, resuelvan esto”. Más o menos, según cómo funcione el sistema político. Generalmente, los políticos cumplen un rol parecido al de la destrucción creativa en el mercado, ya que muchas veces no forman parte de la ideología tecnocrática de la burocracia, pero intervienen para forzarla a resolver problemas o a atender ciertos asuntos en cualquier nivel. Creo que este es un aspecto muy interesante y poco teorizado de la relación entre democracia y administración pública.

—En “Enlightenment 2.0” usted sostiene que no basta con apelar a la razón, hay que rediseñar las instituciones para hacer posible que pensemos mejor colectivamente. ¿Cómo se logra eso?

—No quiero presentarme como alguien que tenga la solución mágica a los diversos problemas del mundo moderno. Lo que intenté aportar en ese libro, y la razón por la que lo titulé Ilustración 2.0 en lugar de 1.0, fue poner el énfasis en las condiciones ambientales necesarias para el ejercicio de la racionalidad. La propuesta era que la Ilustración del siglo XVIII tendía a concebir la razón como algo que se encuentra dentro del cerebro, como algo que poseemos como individuos. Y, en consecuencia, consideraba a toda la sociedad, la tradición y demás, como algo que está por fuera de la razón. Así, la metáfora de Immanuel Kant del “tribunal de la razón” se pensaba como algo que se aloja en nuestra mente privada, desde donde evaluamos todo lo que vemos en el mundo como racional o irracional. Ese modelo, claramente, pone una carga excesiva sobre el individuo. Y la racionalidad humana, como traté de mostrar –y como ha demostrado una enorme cantidad de trabajos en la psicología del siglo XX–, es limitada: como individuos simplemente no somos tan racionales. Y, en la medida en que somos capaces de actuar con racionalidad, es porque contamos con un entorno que favorece ese ejercicio de la razón. Ese entorno incluye no solo el ambiente físico, sino también el entorno social. Es decir, es mucho más fácil ser racional en ciertos tipos de situaciones que en otras. Por eso, mi sugerencia fue que debemos volvernos más conscientes de qué tipos de situaciones promueven la racionalidad, para así poder cultivarlas activamente.

—¿En qué medida los entornos digitales han saboteado la posibilidad de deliberación racional en el espacio público?

—Aunque trato de no ser pesimista ni catastrofista con respecto a estas cuestiones, es difícil encontrar muchos desarrollos en los últimos veinte años que hayan facilitado el ejercicio de la racionalidad. Y, sin duda, han ocurrido muchas cosas que lo han vuelto más difícil. Uno de los ejemplos más evidentes es que la racionalidad tiende a ser muy lenta. Todo el proceso de deliberación –por ejemplo, nuestra conversación ahora mismo– es casi un oasis de tranquilidad, en el sentido de que es una conversación pausada, en la que se me da tiempo para desarrollar mis ideas, etc. Pero eso es precisamente lo que se necesita para que haya un diálogo racional, las personas necesitan tiempo para explicar ideas y argumentos, y también se requiere atención y concentración para poder seguirlos. En cambio, el estilo de razonamiento más intuitivo es rápido y muy eficaz para emitir juicios instantáneos. Así que, muchas veces, lo que determina el nivel de racionalidad que se puede alcanzar en un medio de comunicación determinado es la velocidad con la que ese medio opera y la rapidez con la que obliga a las personas a responder. Y, en general, la velocidad es enemiga de la razón. Cuanto más lento sea el medio de comunicación, más eficaz será a la hora de promover la racionalidad. Por eso, la palabra impresa –o en formato electrónico–, es decir, leer y escribir, siempre va a estar en una posición privilegiada, en el sentido de que representa el modo más lento de razonamiento. Y entonces uno puede observar cómo ha cambiado el panorama mediático a lo largo de nuestras vidas: en general, ha forzado a las personas a responder cada vez más rápido, más y más rápido. Y eso ha hecho que sea más difícil que la razón pueda imponerse en esos contextos mediáticos.

—En “La sociedad eficiente”, usted sostiene que Canadá es uno de los países que más se acercan al ideal de una sociedad funcional. ¿Qué valores culturales y políticos explican esa singularidad?

—Esa es en verdad una pregunta muy difícil, porque he pasado mucho tiempo reflexionando sobre ella, en parte porque Canadá está tan cerca de Estados Unidos y tan fuertemente influido por la cultura americana, y también he pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Cuanto más envejezco, más encuentro que Estados Unidos es un país profundamente misterioso. Y una de las cosas que me parecen misteriosas de los estadounidenses es que son tan extremos en todo. No solo en la derecha hay extremismos, sino que también encuentro a la izquierda estadounidense increíblemente extrema. Suelen no estar en el poder, y por eso es menos evidente que sean extremos. Pero me parece que en muchos debates en Estados Unidos ambas partes adoptan posiciones realmente extremas. A menudo sucede que podrían hacerse concesiones que reconciliarían el conflicto con facilidad. Y en Canadá, la gente simplemente adopta esas reconciliaciones. Por ejemplo, en materia de inmigración, Canadá tuvo un gran problema aproximadamente al mismo tiempo en que los estadounidenses se estaban alterando mucho por la situación de la inmigración en Estados Unidos. El gobierno canadiense simplemente hizo todas las cosas necesarias para apaciguar el enojo en torno a la inmigración. Y aunque el problema no está completamente solucionado, todas las políticas necesarias para resolverlo se implementaron en el lapso de aproximadamente un año desde que el público empezó a inquietarse por la situación migratoria. En cambio, en Estados Unidos, el debate se ha vuelto una locura, con agentes encubiertos de ICE deteniendo gente en la calle sin orden judicial, en Los Ángeles, estas cosas. Y no tengo una buena teoría para explicar por qué es así. Obviamente, en mi país natal encuentro que la gente es más razonable que en Estados Unidos. Pero si me preguntaran por qué, ni siquiera entiendo por qué es tan diferente. Parte de ello es obviamente cultural, es un elemento de la cultura y del temperamento político, donde la gente está dispuesta a hacer compromisos de maneras que los estadounidenses, en particular, no están dispuestos a hacer.

—En los últimos meses se ha registrado una “fuga de cerebros” hacia universidades canadienses debido a los ataques del gobierno estadounidense a la ciencia y la academia. ¿Qué oportunidades representa esto para Canadá y qué riesgos conlleva?

—No creo que sea así; es decir, los canadienses siempre se quejan de que a los estadounidenses no les interesa ni prestan ninguna atención a Canadá. Canadá, obviamente, es un país muy pequeño al borde de un país muy, muy grande. Pero Estados Unidos también es un país profundamente ensimismado, en el sentido de que los estadounidenses realmente, incluso los académicos, muchas veces no tienen interés genuino en lo que ocurre en el resto del mundo. Por ejemplo, en mi propio campo, la política pública, en Canadá, si estás analizando un problema y quieres encontrar una solución política, un recurso muy automático es decir: “Veamos qué han hecho otros países”. Entonces, por ejemplo, se mira a Australia, que es muy similar a Canadá. Una de las primeras cosas que la gente hace es preguntar: “¿Qué hizo Australia al respecto?”. Pero en Estados Unidos, cuando tienen un problema, nunca se sientan a pensar: “¿Qué hizo Francia? ¿Qué hizo Argentina en esto?”. Nunca miran a otros países. Están muy interesados en lo que sucede dentro de sus propias fronteras. Entonces, en ese sentido, nada de lo que haga Canadá representa una amenaza para Estados Unidos, simplemente porque América –y no digo esto necesariamente en un sentido negativo–, los estadounidenses simplemente no están interesados en lo que sucede fuera de sus fronteras. Además, nuestra capacidad para atraer talento desde Estados Unidos siempre será insignificante frente a la capacidad que ellos tienen para atraer talento desde Canadá, justamente porque su país es ocho veces más grande que el nuestro.

—Usted ha dialogado con las tradiciones de la filosofía política liberal, como la de John Rawls, pero también con la crítica social que proviene del marxismo occidental. ¿De qué manera su pensamiento busca integrar, o tensionar, esas dos perspectivas, especialmente en lo que respecta al rol del Estado, la justicia distributiva y la crítica al capitalismo?

—También es una muy buena pregunta. He pasado un tiempo intentando entender el liberalismo contemporáneo, el liberalismo estadounidense, como John Rawls y su influencia. Hice mis estudios de pregrado en los años 80, cuando Rawls tuvo un impacto enorme e inmediato en el mundo académico. Por eso, su obra era muy contemporánea cuando yo estaba estudiando. Sin embargo, lo que descubrí es que a finales del siglo XX, en la filosofía política, la gente comenzó a tener que revisar los libros de texto. Es decir, todos nuestros libros de texto solían terminar al final del siglo XIX, porque el siglo XIX era considerado historia, y el siglo XX era lo contemporáneo. Así, con frecuencia, los libros de texto terminaban con Marx y John Stuart Mill, porque eso era algo así como el fin de la historia. Pero a finales del siglo XX, comenzaron a revisar esos libros para tratar al siglo XX como historia, y ahora el siglo XXI pasa a ser la filosofía contemporánea. Por supuesto, si hay que elegir un filósofo angloparlante del siglo XX, John Rawls es la persona que se escoge. Al pensar en esta revisión del currículo y de los libros de texto, comencé a preguntarme: ¿cuál es la historia que conecta los debates clásicos del siglo XIX con los debates del siglo XX? ¿Cómo contar una historia que incorpore al siglo XX como historia? En realidad, es una historia enormemente difícil de contar, en parte por el colapso del liberalismo a principios del siglo XX, con el auge del totalitarismo, el fascismo, las guerras, etc. Y luego, hubo un resurgimiento inesperado del liberalismo a finales del siglo XX. Una de las cosas que he estado haciendo es intentar construir una historia que explique ese colapso del liberalismo y luego su resurgimiento inesperado. Parte de esa historia implica entender cómo la filosofía de Rawls es diferente del liberalismo del siglo XIX, pero también cómo el liberalismo rawlsiano responde a muchos de los problemas que motivaron al marxismo. En otras palabras, la popularidad del marxismo a principios del siglo XX se debió en parte a las deficiencias del liberalismo, y Rawls, de distintas maneras, intentó corregir esas deficiencias. Por lo tanto, considero que el liberalismo moderno ha incorporado muchas ideas del marxismo. Creo que algunas de las mejores ideas del marxismo están presentes en el liberalismo moderno, y eso es importante para entender su atractivo actual para la gente. Pero todo esto forma parte de esta historia realmente complicada de tratar ahora mi propia infancia como parte de la historia, que esencialmente ya lo es.

—Usted habla del colapso del marxismo académico como paradigma dominante, y dice que conceptos como “explotación” o “lucha de clases” han perdido centralidad en el discurso público, aunque persisten enormes niveles de inequidad. ¿Qué vigencia le atribuye hoy a estas nociones dentro del pensamiento filosófico contemporáneo? ¿Cree que los libertarios de izquierda y los liberales igualitarios, a pesar de sus diferencias, ofrecen herramientas útiles para pensar la justicia en el capitalismo actual?

—El punto más importante tiene que ver con la desigualdad y la observación de que el marxismo, fundamentalmente, no está preocupado por la igualdad. Es decir, Marx como persona claramente se sentía ofendido por la desigualdad, pero él mismo nunca intentó defender una concepción de la justicia que tuviera a la igualdad como una norma importante. Ahora, por supuesto, Marx afirmaba que no estaba desarrollando una teoría de la justicia en absoluto. Pero si lees su obra, obviamente tenía una actitud moralizadora hacia el capitalismo y lo condenaba por razones de justicia. Pero el concepto principal que usaba era el de explotación. La gente suele asumir que la explotación va a generar desigualdad. Pero la objeción de Marx era a la explotación, no a la desigualdad. Y luego, en debates dentro del marxismo occidental, se desarrollaron varios argumentos que mostraban claramente que se podía eliminar la explotación y, aun así, tener una enorme cantidad de desigualdad. O se podía tener una sociedad muy igualitaria, pero que todavía presentara explotación. Así que realmente tienes que elegir, ¿qué te importa más, la explotación o la desigualdad? Y si la respuesta es que te importa la desigualdad, entonces básicamente ya no eres marxista. Aquí es donde Rawls entra en escena, porque una de las cosas que Rawls ofreció en su teoría de la justicia fue un argumento en defensa de la igualdad. Él decía que hay que pensar en la sociedad en términos de un contrato social, y que en última instancia queremos vivir bajo instituciones que todos puedan aceptar. Pero una de las limitaciones básicas para que la gente acepte las instituciones de su sociedad es si son tratados con igualdad por esas instituciones. Y ese es un argumento antiguo, que se remonta hasta Thomas Hobbes, en cuanto piensas en la sociedad en términos de un contrato, surge una norma de igualdad. Así que la igualdad es una especie de principio liberal. Y en la medida en que a las personas les preocupa la desigualdad, esencialmente están adoptando un marco liberal para evaluar la economía, no un marco marxista.

—Usted ha señalado que incluso muchos autodenominados socialistas han abandonado la idea de una planificación central y, en la práctica, terminan defendiendo versiones difusas del llamado “socialismo de mercado”. ¿Cree que esto refleja una rendición intelectual frente al capitalismo, o una maduración teórica que reconoce el valor coordinador de los mercados competitivos? ¿Hasta qué punto es posible articular una crítica al capitalismo sin proponer una alternativa institucional coherente?

—Es ambas cosas. Es una capitulación, pero también una especie de maduración. Quiero decir, sí, creo que es una capitulación. Tengo un recuerdo muy claro de estar viendo por televisión la caída del Muro de Berlín. Y en ese momento, todavía era una especie de joven marxista. Pero recuerdo que, al ver a los alemanes del Este cruzando el muro y el colapso de los Estados comunistas de Europa del Este, pensé con amargura: “Ahora lo único que nos queda es la ética empresarial”. Porque mientras la Unión Soviética seguía funcionando, creo que mucha gente mantenía la esperanza de que encontrarían alguna forma de hacer que funcionara, que la Glasnost (N. del E. La Glasnost buscaba aumentar la transparencia y la apertura en el gobierno y la sociedad soviética, incluyendo la libertad de prensa y expresión) tendría éxito, que encontrarían una forma de volverse menos totalitarios y que la planificación central se podría arreglar, etcétera. Entonces, el colapso de la Unión Soviética, para mucha gente, supuso la confirmación de que la planificación central estaba totalmente desacreditada. Por lo tanto, ibas a tener que tener algún tipo de mecanismo de mercado. Y ese es el punto de Hayek. Es decir, tratar de calcular manualmente qué producir en toda la economía es una tarea descomunalmente difícil e imposible. Necesitas un mercado, y ese mercado va a tener que estar estructurado por la competencia. Ahora bien, uno puede llamar a eso una capitulación. Lo es, en cierto sentido. Limita el utopismo del proyecto socialista. En cuanto se reconoce que debe ser descentralizado y competitivo, entonces muchos de los ideales utópicos, por ejemplo, que la gente nunca tenga que preocuparse por el desempleo, se vuelven inviables. En realidad, una de las pocas cosas en las que los Estados comunistas y la planificación central eran buenos era en garantizar el empleo. Pero en cuanto se acepta que va a haber un mercado, no importa cómo estén organizadas las empresas –podría ser socialismo de mercado, no importa–, mientras haya un mercado, habrá despidos y existirá el riesgo del desempleo, por ejemplo. Entonces, si uno tiene un esquema utópico en el que los trabajadores nunca deberían preocuparse por quedarse sin empleo, aceptar la necesidad del mercado es una especie de capitulación. Es una gran concesión. Y creo definitivamente que el espacio del pensamiento utópico queda radicalmente reducido una vez que se acepta la inevitabilidad del mercado. Ahora bien, eso no significa que debamos dejar de pensar en términos utópicos. Solo significa que hay que ejercer mucha más disciplina para reconocer el espacio, el margen de maniobra, la cantidad de libertad de acción que se tiene dentro de las concesiones que uno ha hecho. Y esa fue la razón de mi comentario amargo sobre la ética empresarial: que ahora básicamente estamos aceptando el capitalismo; por lo tanto, lo único que podemos hacer es tratar de fomentar que las corporaciones se comporten mejor.

Producción: Sol Bacigalupo.