Juliana Di Tullio: "En algunas cosas acuerdo más con Alberto que con Cristina"

—¿Vos ves al Presidente no teniendo la fortaleza necesaria para discutir con los poderosos?

—No, lo que creo es que hay una diferencia no de fondo sino de estilos. Pero no estoy de acuerdo, en eso tengo diferencias con el Presidente, con los socios de la coalición y con mi propio espacio. El peronismo históricamente ha sido más que diverso. Todos decían que somos todos peronistas salvo que algunos todavía no se dieron cuenta. Somos todos muy distintos y pensamos muy diferente. Pero en algunas cosas acuerdo más con Alberto que con Cristina, por ejemplo en las libertades individuales, para que yo estuviera de acuerdo con Cristina en el tema del aborto pasó mucho tiempo. En cambio con Alberto siempre estuve de acuerdo, ahí no tuve ninguna diferencia, pero para mí las diferencias son como la vida, parte de la sociedad.

“Máximo hizo lo correcto”

—Con tu experiencia de haber presidido el bloque, ¿qué te pasó cuando te enteraste de que Máximo Kirchner renunciaba a la presidencia del bloque oficialista de Diputados?

—Yo fui la primera presidenta mujer del oficialismo. En la historia de la Cámara baja y de la Cámara alta, nunca había habido una mujer presidenta de bloque del partido de gobierno. A mí me fue muy difícil ser presidenta de bloque porque soy mujer, no tengo que explicar demasiado. Pero la verdad es que Máximo hizo lo correcto, si vos no estás de acuerdo, no podés conducir el bloque. Porque si en lugar de reestructuración termina siendo una refinanciación, tiene sentido institucional de responsabilidad. A mí me gusta que no se caretee en la política, me gusta la gente normal haciendo política. Máximo no solo planteó su salida en función de “no estoy de acuerdo, hace dos años que lo vengo diciendo”, y no solo lo dijo él, lo hemos dicho muchos: diez años para pagar 40 mil millones de dólares. No hay manera de poder lograrlo. No estoy de acuerdo con que el Presidente haya dicho: “Tengo una buena noticia”. No es una buena noticia arreglar con el Fondo, porque es el FMI. Buena noticia habría sido que Macri no hubiera pedido 50 mil millones de dólares, eso habría sido una excelente noticia.

“El peronismo no puede convivir con 50% de pobres”

—Por lo que estás contando tendría que ser raro que así fuera, ¿no?

—Debería ser demasiado malo, la muerte, una encerrona imposible como para que no se vote. En general, yo no soy flexible con estas cosas. Todo lo que sea la quita de un derecho para un o una habitante del suelo argentino ya es un costo enorme. El peronismo no puede convivir con 50% de pobres, es imposible que lo pueda aceptar. Si el acuerdo está escrito en la dirección que el Presidente dice que va a ir, y no tengo por qué dudar, entonces está en los parámetros donde yo puedo estirar posiciones. Mi responsabilidad es hacerle entender a la sociedad argentina que los responsables de que estemos hoy en este brete son Mauricio Macri y el FMI en la composición anterior, que violó su propio estatuto para poder darle 50 mil millones de dólares al ex presidente para que gane la campaña que perdió: la reelección.

