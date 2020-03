Lanata: "La mayoría de las causas iniciaron en el cristinismo, ¿CFK se hacía lawfare a sí misma?"

El periodista Jorge Lanata se refirió a la relación del nuevo gobierno con la prensa y la Justicia, asegurando que el presidente Alberto Fernández tiene un "tratamiento preferencial" de parte de los medios de comunicación y que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no busca un indulto, sino "un diploma". "La mitad de las causas que están en Tribunales fueron notas nuestras. No me pueden venir a contar de dónde salieron. Acá no hubo ningún lawfare de nada", dijo.

Al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo Puro, Lanata se cuestionó la existencia de un proyecto de persecución judicial contra el kirchnerismo: "¿Me van a decir que hubo lawfare en la Causa de los Cuadernos? ¡Por favor! Es más bien al revés. Hay, además, una cosa que todo el mundo olvida: que la mayoría de las causas se iniciaron durante el cristinismo. ¿Cristina se hacía lawfare a sí misma?", se preguntó.

