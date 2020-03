El futuro de Jorge Lanata: libros, documentales, PPT y "laburar un poco menos"

Aunque los problemas de salud lo llevaron a alejarse de la televisión en los últimos años, el periodista Jorge Lanata asegura que está listo para regresar con su programa Periodismo Para Todos (PPT): “Volveré a la tele y si vos me preguntás, preferiría hacer otro tipo de programa, no uno político, otra cosa. Pero sé que tengo que volver porque están Alberto y Cristina en el gobierno, no puedo no volver. Volveré con PPT”, anunció Lanata en una entrevista exclusiva que concedió a su colega Jorge Fontevecchia para Periodismo Puro.

En el último tramo de la entrevista, el periodista criticó a la televisión abierta y analizó el rol de las redes sociales en la formación de opinión política. Además, contó que tiene ideas para escribir libros de ficción y que tiene escrito el guión de un documental sobre la Ruta del Dinero K, que el año pasado se alegó que sería emitido por la plataforma Netflix.

“La idea es hacer cosas que aguanten en el tiempo. Siempre digo que es mejor leer un libro que tener un programa de televisión. Si puedo mezclar el libro con la televisión y tratar que esas dos cosas funcionen, para mí sería bueno”, dijo Lanata. Anticipó, sin embargo, que esta vez podría ser distinto: “Uno se cansa, hay cosas que duelen. Espero morirme laburando. Sí. Ojalá pueda en el sentido de que me dé la cabeza”.

A continuación, un fragmento de la entrevista en la que habla de TV, radio, redes sociales y su futuro profesional:

Lea acá la entrevista completa