Marcos Galperin: "Ir camino a ser el hombre más rico de Argentina no me genera nada positivo"

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro, que se emite por Net TV. En un tramo del reportaje, Galperin habló del crecimiento de su fortuna en los últimos años, y aseguró que no está enfocado en lograr ser "el hombre mas rico de la Argentina". "Cuando me voy a dormir a la noche, nunca me pienso de esa manera. Pienso en lo que nos falta hacer, en los proyectos que estamos haciendo, contra quién competimos", expresó.

Además, se refirió al vínculo que tiene con el sector empresario argentino y el sector emprendedor, y si bien se consideró más relacionado con el segundo grupo, elogió la personalidad de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint. "Me parece una persona con mucha vitalidad, y con una cabeza que funciona a alta velocidad", opinó.

—¿Vas camino a ser el hombre más rico de la Argentina. Qué te genera eso?

—No me genera nada positivo.

—¿Te genera temor, incomodidad?

—Esas acciones no me pertenecen porque están en un fideicomiso irrevocable y discrecional. Me da mucha tranquilidad porque que suba o que baje la acción no me afecta. Mi tipo de vida es muy simple, muy normal, no me gusta pensarme de esa manera. Cuando me voy a dormir a la noche, nunca me pienso de esa manera, pienso en lo que nos falta hacer, en los proyectos que estamos haciendo, contra quién competimos en Brasil, en México.

—Los empresarios más ricos del país son todos de otra generación. Te leo las edades: Paolo Rocca, 67; Alejandro Bulgheroni, 76; Roemmers, 91; Eduardo Eurnekian, 87. ¿Hay una visión diferente del capitalismo por ser de otra generación que la de ellos?

—No interactúo mucho con ellos. Estoy mucho más conectado con el mundo emprendedor. Ahí soy el más viejo. Hoy en día ya soy de los más viejos del mundo emprendedor. Tuve interacción con Paolo Rocca y me parece una persona con mucha vitalidad, y con una cabeza que funciona a alta velocidad.

—También Macri se sintió más cómodo con los emprendedores que con los empresarios tradicionales.

—Me parece que viene de lo que hablábamos antes: en el mundo emprendedor hay muchísima competencia, mucha innovación, mucho tomar riesgo. Macri debe haber intentado regenerar eso en Argentina.

—¿Qué tienen en común entre sí los unicornios?

—Nacen en un momento histórico único, el nacimiento de internet. A eso se suma la cultura innovadora de Argentina y Brasil, que nos da una ventaja competitiva respecto de otros países de América Latina. Muchos emprendedores salieron de Argentina y aprovecharon ese momento histórico vinculado al riesgo.

"En el mundo emprendedor hay muchísima competencia, mucha innovación, mucho tomar riesgo"

—¿Internet facilitó la internacionalización al vencer las distancias?

—Somos líderes en Colombia, en Chile, en todos los países de América Latina donde operamos. Ahora tengo relaciones con empresarios y demás en muchos lugares de América Latina, pero sigo siendo un desconocido. Originalmente no teníamos ventajas competitivas para ganarles a los hijos de los grandes empresarios brasileños y mexicanos y colombianos y chilenos.

Leé la entrevista completa de Jorge Fontevecchia a Marcos Galperín acá.

A.G./ _C. P.