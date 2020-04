Martin Wolf: "América Latina será uno de los más afectados y Rusia también será devastada"

por Jorge Fontevecchia

El periodista Martín Wolf, columnista jefe del Financial Times, fue entrevistado vía videoconferencia por Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro. El marco global de la pandemia funcionó como eje disparador para esta interesante entrevista y la crisis económica que generó en todo el mundo"

Al respecto, Wolf, señaló: "No me sorprendería que este año el PBI en Europa se redujera del 10% al 15%. Podría suceder, no lo estoy prediciendo. Está claro que, como una región abierta, una región con muchos problemas estructurales, una deuda en moneda extranjera y la dependencia en productos básicos, América Latina será uno de los más afectados. Rusia también será devastada, especialmente por la caída del petróleo. También será muy compleja la situación de Medio Oriente"

Martin Wolf: "En los próximos dos o tres años, el peligro es que podemos entrar en deflación"