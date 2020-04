Martin Wolf: "En los próximos dos o tres años, el peligro es que podemos entrar en deflación"

por Jorge Fontevecchia

Jorge Fontevecchia entrevistó a Martín Wolf, jefe del diario “Financial Times” en el marco del ciclo “Pensando el coronavirus”. Es una de las voces principales del liberalismo a nivel global y hablaron sobre la crisis económica desatada por la pandemia, el rol del Estado, la deflación y el ánimo social.

Wolf sostiene que: "En cinco años, las finanzas públicas pueden no estar bajo control y el dinero del banco central continúa creciendo más rápido que el PBI y llevará a un riesgo real de hiperinflación. No es mañana sino a medio plazo. En esa situación, los gobiernos occidentales no permitirán que la inflación se dispare hasta niveles de colapso. Los balances del banco central se reducirán lentamente. Esa es una apuesta política y en este estado no sabemos exactamente cómo continuará. Pero el riesgo es deflación primero e inflación después. El primero parece más seguro que el último, que es solamente posible".

Martin Wolf: "El riesgo es deflación primero e inflación después"