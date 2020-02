Berni recordó la noche de la muerte de Nisman: "Lo único que hice fue cumplir con mi obligación como médico"

Durante una nueva edición del ciclo de reportajes Periodismo Puro, el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, entrevistó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en medio de su enfrentamiento con la gestión nacional. En el reportaje que se emitió el pasado domingo por Net TV, el funcionario dio su opinión sobre los casos Chocobar, Maldonado y sobre la exministra Patricia Bullrich. Además, habló sobre su presencia en la casa de Alberto Nisman horas después de su muerte.

Según explicó, la Justicia determinó que su presencia en la casa de Nisman "estaba totalmente justificada", aunque ironizó: "No hay mejor sordo que el que no quiere oír ni ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál fue el mecanismo por el cual yo entré a la casa del doctor Nisman? Hubo un error tremendo de cadenas de notificación. Se suponía que el doctor Nisman estaba muerto en el baño y no había ningún documento legal que así lo certificara".

"Vivo en Zárate, a más de una hora de viaje. Cuando me enteré estaba en Zárate y decidí ir para allá. Cuando llegué al lugar, en vez del juez estaba la fiscal, porque para el código de procedimiento cuando el fallecido es un NN le corresponde al juez. Pero cuando el fallecido es de identidad conocida le corresponde al fiscal. Salí con un incidente en el baño que no estaba certificado que era el doctor Nisman, cuando llegué ya la madre había dicho que era él. En ese momento era todo muy confuso, calcule que esto empezó al mediodía, que fueron, que no tenían la llave, que fueron a buscar a la madre, que después la madre llegó, que llamó a un cerrajero, pero en el medio fue a buscar a una pariente", relató Berni.

Sergio Berni: "Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención"

Además, relató que cuando llegó a la casa del fiscal de la AMIA el médico se negó a realizar el certificado de defunción y agregó: "Le pregunté ¿se da cuenta de que estamos en problemas? Porque usted trata al doctor Nisman como si estuviera muerto y cuál es su instrumento legal para certificar que el doctor Nisman está muerto. Allí fue cuando entré al departamento y me encuentro a la madre. En ese momento, tengo una obligación como médico de asistir a la víctima. Cuando llego y veo a la madre y la madre me dice, me relata un montón de situaciones, me releva de mi secreto médico. Pero la conclusión es que el médico existió, el certificado no estaba y hasta tanto no entró la médica policial y certificó la muerte del doctor Nisman no había ningún documento legal sobre esa muerte. Lo único que hice y que creo que la Justicia entendió fue cumplir con mi obligación como médico".

El ministro bonaerense aprovechó para opinar sobre la serie que realizó Netflix, al asegurar: "A mí no me aportó absolutamente nada. Pero la serie fue muy buena", y recomendó que se realice otra para "aquellos de otra generación. No nos olvidemos que la muerte del doctor Nisman está ligada a un suceso que pasó hace casi treinta años. Hay una generación que ni siquiera sabe lo que fue la AMIA, que todavía no logra entender qué se discute: si fue o no un coche bomba, porque nunca apareció, por ejemplo, el chasis".

Aquí la entrevista completa de Jorge Fontevecchia a Sergio Berni