El fiscal de Dolores confirmó que hay dos menores con amputaciones

El accidente del micro que llevaba un contingente de chicos a San Clemente del Tuyú tiene conmocionado al país desde las primeras horas de este jueves 28. A la confirmación del fallecimiento de dos nenas de 11 años producto de los golpes recibidos, se suma la información que proporcionó el fiscal general de Dolores, Diego Escoda: "hay dos menores con amputaciones" de sus miembros.

Los chicos son 44 alumnos de sexto grado de la Escuela primaria Nº 41 “Rosario Vera Peñaloza”, de Benavídez, del partido bonaerense de Tigre, que viajaban junto a seis docentes, dos coordinadores y los dos choferes. El funcionario explicó que todavía no se sabe exactamente en qué parte del vehículo se encontraban al momento del accidente y resaltó que se trata de "un hecho muy traumático".

Escoda manifestó que uno de los conductores, Alberto Maldonado, de 48 años, "está demorado y fue imputado por homicidio y lesiones culposas" pero aclaró que aún no fue indagado. El examen de alcoholemia que se le practicó al conductor dio negativo y se le extrajeron muestras de sangre y orina "para hacer los análisis tóxicos". De acuerdo a los primeros comentarios recibidos por el personal policial, el chofer contó que 'se le fue el micro'". "Mordió la banquina, hizo una maniobra para volver a colocar el micro sobre el asfalto, no lo logró y volcó", expuso el fiscal general.

"La imprudencia ya está probada porque el chofer dijo que mordió la banquina. Así que sea que se quedó dormido o que estaba mirando el celular, perdió el control del vehículo y eso ya demuestra imprudencia", reconoció Escoda.

De acuerdo a las primeras pericias, la causa del accidente no sería la velocidad, sino que podría tratarse de un distracción del conductor (posiblemente se haya quedado dormido), se va hacia la banquina o préstamo izquierdo, lugar donde trata de corregir la unidad, existiendo maniobras de frenado, el micro pega contra el alcantarillado perdiendo adherencia al piso para luego caer sobre el pavimento específicamente sobre su lateral izquierdo, siendo estos algunos de los elementos utilizados como fundamentos para disponer la aprehensión del chofer.

El fiscal general de Dolores informó también que le tomaron declaración a un motociclista que afirmó que circulaba a 110 kilómetros por hora cuando el micro lo pasó y que eso es materia de investigación que se determinará con las pericias del velocímetro de la unidad, que no habría superado los 100 kilómetros por hora.

El micro accidentado quedó cruzado sobre la calzada y pertenece a la empresa Silvicar SRL, tiene patente FUX 403 y contaba con el seguro (Protección Mutual del Transporte Público de Pasajeros) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), ambos en vigencia, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En este contexto, es natural que los familiares de los estudiantes de la escuela de Benavídez también responsabilizaran al conductor por el vuelco. "Conozco esta ruta, creo que el chofer venía 'boludeando' o se quedó dormido. Mi hijo me dijo que venía fuerte y que quiso doblar. Ahí tocó la cuneta y se dio vuelta", dijo a Télam Marcelo, que tenía a su hijo Jonathan en el vehículo.

Las pericias del velocímetro de la unidad indican que no habría superado los 100 kilómetros por hora.

El chico terminó con "raspones en los brazos, piernas y en la cabeza, pero está bien". "Le avisaron por WhatsApp a mi señora hoy a la mañana del accidente. No sabía cómo estaba mi hijo, fue muy angustiante. No teníamos manera de comunicarnos al principio. Recién cuando llegamos a Atalaya supimos cómo estaba", relató el hombre.

Néstor, abuelo de una de las alumnas, contó que su nieta de 12 años "tiene unos golpes en la espalda pero está mejor. La nena está asustada, lloraba". "Me parece que el chofer fue muy irresponsable, hoy en día maneja cualquiera. No respetan nada", aseveró el hombre y agregó que "me enteré hoy a la mañana del accidente cuando me llamó mi hijo que vio en la televisión que hubo un accidente con un micro en la ruta 2 que llevaba chicos".

Fuentes del ministerio de Educación indicaron que "se espera el parte de salud de cada lugar para saber bien en dónde está cada niño y enviar micros con los padres a ver a cada uno de sus hijos". Además comentaron que inspectores de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense acompañan a los heridos internados en centros de salud de los municipios de Castelli, Lezama y Chascomús.

