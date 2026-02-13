Aníbal Lotocki había pedido la prisión domicialiaria para cuidar a su hija pero se la rechazaron

El ex cirujano Aníbal Lotocki continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras el rechazo judicial a su pedido de prisión domiciliaria, informaron fuentes judiciales.

La solicitud de morigeración de la detención había sido presentada en el marco de la causa por homicidio simple en la que Lotocki está imputado en relación con la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente que falleció después de una intervención estética.

El cirujano Aníbal Lotocki cuando quedó detenido el 10 de octubre de 2023 en el marco de la causa por el homicidio del paciente Rodolfo Christian Zárate. Foto: Policía Federal

El planteo de la defensa se centró en la necesidad de que el excirujano pudiera cuidar de su hija menor de edad, fruto de su relación con Vanesa Sassaro. Sin embargo, el tribunal consideró que esa situación “ya no se verifica” porque la niña reanudó la convivencia con su madre y quedó bajo su tutela, por lo que el pedido perdió su objeto.

El fallo, al que accedieron fuentes judiciales, indicó que: "el Poder Judicial de la Nación determina que por recibido y teniendo en cuenta que, conforme a lo informado por el juzgado de primera instancia, en lo civil número 92, la hija del imputado ha reanudado la convivencia con su madre", tal como se indicó en declaraciones televisivas.

Anibal Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por Estafa y Lesiones graves

Las causas que enfrenta Aníbal Lotocki

La decisión se da en un contexto judicial más amplio para Lotocki: además de la causa en la que está imputado por homicidio simple, enfrenta una condena firme por estafa y lesiones graves. En 2025, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó una pena de ocho años de prisión efectiva por esos delitos, derivados de la mala praxis que afectó a varias pacientes, entre ellas Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

Aníbal Lotocki en una de las audiencias del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 donde en febrero de 2022 terminó condenado por las lesiones a cuatro pacientes.

Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica mientras Aníbal Lotocki sigue imputado por homicidio simple

El caso de Silvina Luna, figura pública fallecida en 2023 tras complicaciones de salud relacionadas con procedimientos estéticos, sigue siendo uno de los capítulos más resonantes del expediente. La Justicia amplió pericias y sigue analizando los distintos hechos vinculados a la actividad profesional de Lotocki.

Anibal Lotocki y Silvina Luna figura pública fallecida en 2023

Con la negativa al beneficio de domiciliaria, Lotocki permanecerá en prisión mientras avanzan las investigaciones y se define su situación en las distintas causas que pesan en su contra.

