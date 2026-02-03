Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica mientras Aníbal Lotocki sigue imputado por homicidio simple

La causa judicial por la muerte de Silvina Luna sumó este martes un nuevo capítulo. A pedido de la querella, la Justicia resolvió ampliar la pericia médica realizada sobre el cuerpo de la modelo, con el objetivo de esclarecer distintos aspectos de su cuadro de salud que podrían haberse abordado mientras estaba con vida. En el expediente, Aníbal Lotocki continúa imputado por homicidio simple y permanece detenido.

El pedido fue presentado por el abogado Fernando Burlando, representante legal de Matías Luna, hermano de la actriz y modelo fallecida en 2023. La solicitud apunta a profundizar el estudio forense realizado el 15 de septiembre de 2025, a partir de una serie de interrogantes médicos considerados centrales para el avance de la causa.

Qué puntos deberá responder la junta médica

Según la resolución judicial, la junta médica deberá expedirse sobre cuatro aspectos fundamentales vinculados al tratamiento que recibió Luna tras las intervenciones estéticas a las que fue sometida.

En primer lugar, se buscará establecer cuándo comenzaron a aparecer los granulomas en el cuerpo de la modelo y qué tipo de tratamiento podría haberse aplicado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia, condición que derivó posteriormente en una insuficiencia renal progresiva.

Además, los peritos deberán determinar en qué momento habría sido oportuno iniciar ese tratamiento, y evaluar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados en relación con el tipo de intervención practicada.

El último punto de la ampliación plantea si el imputado contaba con los conocimientos y la experiencia necesarios para intervenir de forma preventiva, y si estaba en condiciones de evitar que los granulomas provocaran las graves consecuencias que tuvo la enfermedad en la salud de la paciente.

El documento judicial forma parte del expediente tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60, fue fechado este martes 3 de febrero de 2026 y lleva la firma de la secretaria Romina Ayelén Guerra y del juez subrogante Santiago Carlos Bignone.

La ampliación de la pericia representa un paso clave para determinar responsabilidades médicas y penales en una causa que generó un fuerte impacto social y volvió a poner en debate los controles sobre las prácticas estéticas y la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud.

