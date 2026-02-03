El teléfono celular de Sabag Montiel estuvo en el shopping Abasto en las primeras horas tras su detención

Una investigación de la Gendarmería Nacional advirtió que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, condenado por el intento de asesinato a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo activo en el shopping Abasto mientras estaba detenido en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta.

El hallazgo se dio en el marco de la investigación por las irregularidades en el operativo posterior al intento de asesinato, el 1 de septiembre de 2022. La causa está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El informe de extracción sobre el teléfono de Sabag Montiel, elaborado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la DATIP del Ministerio Público Fiscal, indica que a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, mientras Sabag Montiel ya había sido aprehendido, el teléfono intentó conectarse a la red wifi del shopping Abasto. Además, se detectó un “evento que tuvo lugar a las 00:11:32″ del día 2 de septiembre del año 2022.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, quien fuera abogado de la ex mandataria, cuestionó lo que consideró una “operación con nulo rigor científico” y afirmó en un posteo en la red social X que “la jueza (Capuchetti) parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad. Y otra vez Gendarmería usada por la política para peritajes que dan vergüenza”.

Estos dos hechos demuestran que es difícil establecer con certeza la cadena de custodia y el estado original del dispositivo.

Por el intento de homicidio de la ex presidenta, en octubre pasado el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes recibieron penas de 10 y 8 años de prisión, respectivamente. Los jueces absolvieron a Nicolás Carrizo, el tercer acusado.

En sus últimas palabras ante el tribunal que lo condenó, Sabag Montiel dijo que "la causa estuvo armada”. “Plantaron un arma y Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Marano el que plantó el arma”, aseguró en relación con el abogado particular del imputado que resultó absuelto. Sabag Montiel trazó una comparación con la causa del fiscal Alberto Nisman. "Usaron una persona del entorno de Nisman (Diego Lagomarsino) para confundir y no levantar sospecha, dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia", indicó.

El minuto a minuto

La investigación de lo ocurrido tras el atentado revela que el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y el secuestro formal del teléfono transcurrieron unas tres horas y veinte minutos sin resguardo técnico adecuado y con sucesivas manipulaciones de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), tiempo durante el cual el propio Fernando Sabag Montiel retuvo el aparato y no permaneció esposado en la mayor parte del período.

A las 00:23 del 2 de septiembre se formalizó el secuestro y confección del Formulario único de Cadena de Custodia, ya en la calle Juncal y Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires; hasta entonces no se elaboró acta específica de secuestro que permitiera describir el estado físico o técnico del dispositivo.

Hasta marzo de 2025, la investigación estuvo delegada en el fiscal Carlos Rívolo. El 25 de ese mes, Capuchetti reasumió la pesquisa y amplió el foco de la investigación a las posibles irregularidades del accionar policial en la preservación de la prueba y durante la ejecución de medidas para la localización de Brenda Uliarte.

Ahora resta establecer cómo llegó el teléfono de Sabag Montiel a las 22:38 a la zona del shopping Abasto para determinar en manos de quién estuvo el aparato.

Una “operación con nulo rigor científico”

Mena planteó que “lo que supuestamente Gendarmería indica como intento de conexión en el Abasto a las 22:30 es la actividad generada por la recepción de un mail automático de opinión sobre la calidad de la conexión al wifi público del shopping. Una especie de encuesta automática de satisfacción que recibió el atacante por su paso por el abasto. Ese mail llega a los usuarios a veces en tiempo real a veces con minutos u horas de delay. No indica absolutamente nada respecto de la presencia de una persona o teléfono en ese lugar en ese momento”.

El ex viceministro de justicia de la Nación afirmó que “geolocalizar es más complejo y se utilizan otros datos más precisos (registros de antenas, historial de aplicaciones de mapas, logs de conexión, etc.)”.

Y advirtió sobre la omisión por parte de los “peritos” o “investigadores” en tomar en cuenta el huso horario argentino. Mena dijo que “probablemente la encuesta de satisfacción del shopping fue inmediata (alrededor de las 19:30)… solo que la justicia argentina no sabe ni siquiera contar las horas del día”.

El funcionario bonaerense sostuvo que “a las 22:30 el atacante (Sabag Montiel) estaba detenido, incomunicado y con todas sus pertenencias en el lugar del hecho, dentro de un patrullero de la Policía Federal, fuertemente custodiado”.

Y le dedicó un párrafo a la jueza que tiene a cargo la causa: “Dra. Capuchetti, deje de inventar y obstaculizar y concentre las energías en saber cómo destruyeron el celular del atacante mientras se encontraba bajo su custodia en la caja fuerte del juzgado. La forma de evitar la vergüenza es trabajando seriamente sin condicionamientos políticos. Yo también soy solo abogado, pero cuando no se algo pregunto”.