Asaltaron a un pizzero, no pudo sacarse la alianza, y lo mataron de un tiro en la cabeza

El dueño de una pizzería de Banfield, provincia de Buenos Aires, fue asesinado en la madrugada del domingo 21 de julio por delincuentes que ingresaron a robar al local. La víctima fue rematada de un tiro en la cabeza porque no pudo quitarse la alianza y entregársela a los ladrones.

El hecho se produjo en la pizzería Don Albanese, ubicada en la esquina de la Avenida Alsina y Peña, en el distrito sureño del conurbano bonaerense. Tres ladrones ingresaron al lugar vestidos con gorras y camperas, le sustrajeron las pertenencias a los clientes que aguardaban sus pedidos y también tomaron la recaudación de la caja registradora.

No conformes con eso, quisieron que Adrián Albanese, el dueño del negocio de 40 años, les entregara la alianza de casamiento: producto de los nervios, el hombre -padre de un bebé de cuatro meses- no habría podido quitarse el anillo con rapidez y ante eso, uno de los delincuentes lo ejecutó de un disparo en el rostro y le provocó la muerte en el acto.

Tras asesinar al pizzero, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un Ford Ka blanco, mientras que los clientes de la pizerría y los trabajadores del lugar alertaron de la situación al 911.

La esposa de la víctima, brindó detalles del hecho este lunes 22 de julio: "Estaban en el final del día juntando la recaudación, entraron tres personas con la cara descubierta, él no se resistió pero cuando le pidieron la alianza no pudo sacársela y ahí le dispararon. Aparentemente venían robando, las cámaras de monitoreo no grabaron nada. Los vecinos tomaron la patente del auto". "Quiero que se encuentre a la persona que le hizo esto a mi esposo y dejó a un bebé de 4 meses sin su papá", reclamó la viuda en diálogo con el canal Todo Noticias.

En ese sentido, la mujer completó: "Estamos hace dos años ahí, esta era la primera vez que nos robaron. Estaban los empleados; repartidores y clientes a los que también les robaron sus celulares. Lo mataron a él, no puedo entenderlo".

Investigación. El robo y asesinato es investigado por el fiscal Carlos Baccini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

F.D.S./F.F.