El niño de 12 años baleado en La Matanza relató cómo fue el terrible ataque

Fue al colegio, se bajó del colectivo para llegar a su casa y unos delincuentes intentaron robarle la mochila, pero no pudieron; entonces, le dispararon en el rostro. Esta es la historia de Joaquín, el niño de 12 años que balearon en Ciudad Evita, La Matanza, quien relató cómo fue el terrible ataque.

Como es habitual, el niño terminó su horario en la escuela el pasado martes 2 de agosto, por lo que tomó el transporte público para llegar a su casa. Al bajarse en la parada de Teniente General Juan Domingo Perón y Maracaná cerca de las 17:30, sintió que alguien lo tocaba de atrás.

Sin embargo, no entendió la situación porque estaba escuchando música y, al darse vuelta, recibió un disparo en el rostro, según la información a la que pudo acceder Infobae. El niño pudo llegar a cruzar la calle y llamar a su madre para comunicarle lo sucedido. “Mamá, me pegaron un tiro estoy en el chino”, llegó a decirle.

Natalia, la madre de Joaquín, junto a Jésica, la mujer que lo ayudó.

En el comercio, fue asistido por Jésica una empleada del lugar, quien narró a TN: “Escuché el disparo y salí a ver qué había pasado. La calle estaba vacía, en eso vi al nene que salía del supermercado con sangre en la cara, me quedé mirando porque no sabía qué pasaba, pero me crucé corriendo a ayudarlo”.

“Le dije que se quede tranquilo mientras lo ayudaba a parar la sangre”, relató y recordó angustiada: “Pensé que se me moría en las manos”, mientras esperaban la ambulancia.

El estado de salud del niño baleado en La Matanza

En un primer momento, Joaquín fue trasladado al Hospital Balestrini, donde lograron estabilizarlo, pero, luego, fue ingresado al Hospital Italiano de San Justo.

De acuerdo con su último parte médico de la institución, el niño se encuentra fuera de peligro, lúcido y sin compromiso respiratorio. Por esto mismo, se lo sometió a una cirugía estética reconstructiva debido a la herida que tiene en el rostro por el impacto de la bala. El proyectil ingresó por su pómulo y salió por la nuca.

Luego de que se difundiera la historia, los vecinos de Ciudad Evita le enviaron una carta al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, para exigir seguridad y que se despliegue la Gendarmería nacional sobre el partido.

RdC / MCP