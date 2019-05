Berazategui: condenaron a prisión perpetua al femicida de Mónica Garnica

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes condenó a Ángel Saracho por el delito de ‘homicidio triplemente agravado por alevosía, por el vínculo y por violencia de género‘ de Mónica Garnica, que era la madre de sus tres hijos. El femicidio ocurrió en diciembre de 2017 en la localidad Berazategui. Mónica fue prendida fuego por su pareja (Saracho) y murió semanas después, luego de agonizar con la mitad de su cuerpo quemado en el Hospital del Quemado.

Luego de que se dicte la sentencia, Giovanna Luján, la mamá de Mónica contó a PERFIL: “Me sentí muy triste porque también escuché todo lo que mi hija vivió y no pude hacer nada. Siento un poco de alivio. No es lo mismo porque a ella no la tengo más”.

En 2019 hubo 100 femicidios que dejaron 80 huérfanos

Ángel Saracho había dicho en su declaración, durante el juicio, que Mónica “se había tirado por voluntad propia arriba del fuego”. Pero, entre los testigos que ya habían declarado, uno aseguró que Saracho había reconocido que la había prendido fuego a Mónica. Y otros, contaron que vieron a Mónica salir corriendo envuelta en llamas y que Saracho le gritaba ‘te voy a matar’. Finalmente, el Tribunal Oral encontró culpable a Saracho, tal como lo había dicho la abogada Claudia Perugino, quien llevó adelante la causa en representación de la familia de la víctima.

Sus tres hijos de 4, 5 y 7 años quedaron bajo el cuidado de Giovanna Luján y su marido, es decir los abuelos. Todavía no acceden a la Ley Brisa, que es un derecho para todos los niños huérfanos víctimas de femicidio. Se trata de una reparación económica mensual que el Estado otorga a los hijos y que se gestiona a través del Instituto Nacional de las Mujeres. Con respecto a esto, Giovanna dijo: “Hace un mes que entregamos los papeles. No nos llamaron para decirnos si estaba bien o mal. Mi marido quedó sin trabajo desde que cerraron la fábrica donde él trabajaba, hace ya dos años”.

Víctimas infantiles de femicidios

“Solo consigue unas changuitas y eso no dura para siempre. Lo que gana es para el día. Y yo no puedo trabajar estoy con los tres chicos y tengo los míos, de 7 y de 12 años. Son cinco con mis nietos pero igual vamos sobreviviendo, hacemos como podemos”, continuó. Y pidió: “Que se cumpla la ley Brisa lo antes posible porque hay muchas cosas que hacen falta para los chicos. El más chiquito recién cumplió 4 años y la plata no nos alcanza”.

La familia de Mónica estuvo acompañada del grupo ‘Atravesados por el femicidio’, que brinda apoyo y contención a las familias de víctimas de mujeres asesinadas, entre ellos se encontraban Gustavo Melmann el papá de Natalia, y Marcela Morera, madre de Julieta Mena, ambos padres víctimas de Femicidios. Luego de que se conozca la sentencia, gritaron junto “Mónica Garnica presente. Ahora y siempre”.

La víctima, que tenía 25 años, estudiaba instrumentación quirúrgica en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela y trabajaba por las noches en un geriátrico. Fue rociada con alcohol en diciembre de 2017 y murió semanas después, luego de agonizar con la mitad de su cuerpo quemado. Cinco meses antes del hecho, Mónica había radicado la denuncia por violencia de género contra Ángel Saracho en Berazategui.

A.P./M.C.