Fue a una fiesta por la Pachamama y se despertó dentro de un ataúd: "Me quisieron sacrificar"

Un joven oriundo de la ciudad de El Alto, en Bolivia, denunció este lunes que un grupo de personas quiso enterrarlo como una ofrenda a la Pachamama. En ese sentido, relató que despertó dentro de un ataúd cerca del municipio de Achacachi, sin recordar cómo llegó ahí.

“Me han querido meter de sullo (sacrificio)”, manifestó a la prensa mientras mostraba heridas en el rostro y las manos, causadas presuntamente al intentar salir de la fosa que estaba cavada en una construcción.

Fue a una cita pactada en la red social Badoo y lo enterraron vivo

La víctima del ataque contó que estaba bebiendo alcohol en una festividad de la zona Villa Victoria en La Paz. Allí se encontró con un amigo, que había conocido en un cuartel, quien le invitó una cerveza y poco después perdió el conocimiento.

“Me dijo te invito una caja de cerveza, me invitó un vaso y ya no recuerdo nada", expresó. "Cuando me levanté he aparecido en unos terrenos, en Achacachi, todo con cemento”, agregó.

“Pensaba que estaba durmiendo en mi casa, me quería levantar, pero ya estaba en el ataúd, no podía moverme, rompí el vidrio, porque a mi alrededor había tierra nomás y el cemento estaba fresco”, precisó a los medios de comunicación.

Por otro lado, denunció que presentó la denuncia a la Policía Boliviana y a otras fuerzas de seguridad municipal, pero no le dieron mayor importancia.

Agosto es considerado el mes de la Pachamama. Durante este tiempo, se realizan “ofrendas” en comercios, negocios, construcciones u otras actividades, como forma de agradecimiento y pedido de prosperidad a la diosa "Madre Tierra".

