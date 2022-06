Un sospechoso confesó haber enterrado los cuerpos del periodista Dom Phillips y el indigenista Araujo Pereira

Tras diez días de búsqueda e incertidumbre por el paradero de Dom Phillips, periodista británico, y Bruno Araújo Pereira, investigador de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), la policía brasileña afirmó este 15 de junio que uno de los detenidos confesó haber enterrado los cuerpos de los hombres desaparecidos en la selva.

El sospechoso Amarildo da Costa de Oliveira "narró con detalles el crimen cometido e indicó el lugar donde había enterrado los cuerpos", un lugar de "muy difícil acceso" selva adentro, dijo Eduardo Alexandre Fontes, jefe de la Policía Federal en el estado de Amazonas, consignó la agencia AP Media de Gran Bretaña y la agencia AFP, entre otras.

#BREAKING: Brazil's federal police say a suspect has confessed and taken officers to a spot in the Amazon where he buried the bodies of Dom Phillips and Bruno Pereira. pic.twitter.com/rrZmvCzY1K