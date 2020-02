Brutal paliza a su ex de 16 años: "Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie"

Una joven de 16 años recibió una brutal paliza en la madrugada del viernes de parte de su ex novio, de 22 años, en la localidad bonaerense de Magadalena. "Si no estás conmigo no vas a estar con nadie", le dijo y luego la golpeó, mordió y le apretó el cuello. Por el ataque, la chica permanece internada y podría tener graves secuelas en un ojo.

En diálogo con Radio Perfil, Milagros Trepodi relató la situación de violencia de género que vivió con su ex identificado como Facundo M., con quien estuvo en pareja.

"Estuvimos de novios casi dos años, desde septiembre de 2018. Todo empezó en febrero de 2019, él estaba durmiendo borracho, yo a a las 3 de la mañana me desperté y me estaba planchando el pelo para ir a lo de mi mejor amiga y me dice 'tanto te vas a arreglar para ir a lo de tu amiga'. Ahí fue la primera vez que me rompió el celular, me empezó a ahorcar y me rompió la remera. Después lo perdoné y él me dejó de pegar por tres meses", inició su relato.

Luego, siguió contando las distintas situaciones de violencia que sufría: "Yo había cortado con él hace casi dos meses. Si yo me veía en la calle con algún amigo, él les querías pegar o les mandaba mensajes. Hace unos fines de semana, yo estaba en la plaza con tres amigas, él nos frenó y nos quería llevar a mí y a mis amigas les dijo cosas. Llamaron a la Policía y se lo llevaron a él".

"Después me rompió el celular y me compró otro. Volvimos porque me daba lástima, me decía que iba a cambiar y yo le creía. Igual todos me decían que no vuelva más con él porque no iba a cambiar nunca", recordó.

"Finalmente lo dejé, no quería saber nada de él. Fui a la escuela y se apareció él a la salida con dos amigos. Le quiso pegar a mis amigos. Yo no me quería ir, me quedé contra la pared", continuó y recordó que cuando llegó la policía la llevaron a ella a la casa y a él le permitieron irse.

Finalmente, relató todo el brutal ataque que terminó con ella hospitalizada: "Me llamó el jueves a las 2.30 de la madrugada, llamó llorando que vaya por favor, que no me iba a pegar. Fui, pero le dije que no iba a estar con él. Le dije que no me quería quedar, me llevó hasta la casa. Ahí le dije que me quedaba pero que no quería estar más con él".

Golpeó y amenazó brutalmente a su ex en Magdalena

"Entonces me dijo 'bueno, pero si no estás conmigo no vas a estar con nadie'. Ahí me empezó a pegar piñas en la cabeza, yo veía todo borroso por eso. Después me pegó en la cara, me mordió el cachete, donde tengo una marca re-grande, me mordió las piernas también. Después me fue ahorcando, ya me estaba quedando sin aire, no podía respirar. Pude soltar una mano, le pegué en las partes íntimas y salí corriendo a la casa del vecino", contó.

"Empecé a golpear la puerta fuerte, hasta que se abrió la puerta y les pido ayuda, llamen a la Policía. Él fue hasta ahí, me agarró de las piernas y me quería llevar otra vez a la casa, yo me agarraba de todo. Me terminó llevando a upa, me tiró en el patio de él con todo al piso. Me dijo que me quede ahí, que no le diga nada a la Policía, que no me iba a pegar más. Le dije "bueno" para que se quede tranquilo", siguió.

"A los 5 minutos llegó la Policía. Me quedé atrás del móvil. Ahora estoy internada. Tengo las cicatrices, al ojo no lo puede abrir todavía, puedo tener consecuencias en el ojo", concluyó su relato.

Ahora, Milagros se encuentra internada en el hospital zonal de Magdalena. Hizo la denuncia en la comisaría de género, donde ordenaron una medida de restricción perimetral. Sin embargo, a pesar de los antecedentes de violencia de género y éste nuevo hecho, el joven de 22 años continúa en libertad.

