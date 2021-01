Buscan a joven que desapareció tras caer a un arroyo en Villa La Ñata

Gian Mazzuchelli, un adolescente de 17 años, desapareció en la madrugada del sábado en las cercanías de un arroyo ubicado en la localidad de Villa La Ñata, entre los barrios Santa Catalina y San Benito, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Aún no se aclaró si el joven se arrojó voluntariamente o se cayó al arroyo, pero los investigadores centran su búsqueda en el curso de agua.

El suceso fue avistado por un guardia de seguridad quien alertó al 911 tras verificar que el joven no aparecía. Las cámaras de seguridad mostraron al adolescente cerca de los lotes 552 y 550 alrededor de las 3.35 de la mañana.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, se encontraron solamente con el celular de Mazzuchelli en una de las orillas del arroyo. Acto seguido, comenzaron la búsqueda que, luego de detenerse por varias horas, volvió a ser retomada este domingo por la mañana.

Policía y bomberos acudieron al country en Villa La Ñata para comenzar la búsqueda del adolescente.

Según declaraciones recabadas por Clarín, en el lugar “trabajan de forma conjunta la policía de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos de Benavídez, Tigre y Don Torcuato, además de Prefectura”. Asimismo, aseguraron que el procedimiento integra “más de 100 efectivos”.

En simultáneo, seres queridos y amigos del joven iniciaron una campaña en las redes sociales para pedir a los usuarios por cualquier información que puedan llegar a tener sobre el paradero de gian.

"Gente por favor difundir es como mi hijo desapareció ayer y aun no lo encuentran de llama Gian Mazzuchelli tiene 17 años cualquier info nos sirve , si alguien tiene contactos en hospitales o comisaría se lo agradecería muchísimo la flia y todos los q lo amamos estamos destruidos, Muchas gracias", redactó un allegada a la familia del joven a través de la red social Facebook.

El volante que allegados al joven de 17 años hicieron circular a través de las redes sociales.

En declaraciones brindadas a Todo Noticias, la ex novia Victoria detalló que el arroyo "no está cercado ni vigilado". Asimismo reconoció que, al momento del incidente, "las cámaras tampoco estaban siendo vigiladas". "Nadie fue ayudarlo" lamentó luego de acusar al agentes de seguridad que avistó el hecho de no haberlo asistido.

Finalmente, aventuró que "puede ser que lo haya llevado un poco el agua" o que se haya "agarrado de un árbol o subido a algún lado". "Todavía no se sabe nada" concluyó Victoria.

Una de las principales hipótesis es que Mazzuchelli podría haber tenido dificultad para salir del agua. Sin embargo, tampoco se descarta que haya salido del arroyo. Producto del desconcierto, no habría logrado volver a su casa.

JFG / DS