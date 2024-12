El narcotraficante William René Ruiz Díaz Soria, alias Colita, fue detenido hoy durante un operativo llevado a cabo por el Departamento de Homicidios de la Policía Bonaerense e Interpol Paraguay.

El hombre estaba prófugo hace nueve años luego de matar a Rocío Romero Rodríguez -alias Chucki- a balazos en medio de una disputa territorial por la venta de drogas. Esta última trabajaba en el narcomenudeo dentro del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Tras ser atacada, su cuerpo fue arrojado al río.

Según confirmaron fuentes judiciales a Crónica, el acusado tiene 28 años y fue apresado por la Oficina Central Nacional en el cruce entre Brasilia y San Juan, Barrio Jara, ubicado en la ciudad de Asunción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Colita" fue capturado tras nueve años prófugo

El hecho se produjo a las 7.40 del 11 de octubre de 2015 en la esquina de Padre Carlos Mujica y Soldado Brito. Ese día, el sujeto mató a disparos a la víctima, de 25 años, luego de una fuerte discusión. El cuerpo de la dealer, que respondía al nombre de Chucki, fue lanzado a un arroyo del vecindario.

Tras la denuncia, peritos de la delegación local de la Policía Científica hallaron el cadaver y, tras realizar las pericias correspondientes, confirmaron que presentaba cuatro impactos de bala de calibre 9 milímetros en la región torácica.

“Colita” está imputado por homicidio agravado. Ya capturado, el Ministerio Público fiscal bonaerense inició los trámites de extradición para que sea juzgado en Argentina. Consumada la detención de Ruiz Soria, imputado por homicidio agravado, el Ministerio Público Fiscal bonaerense inició los trámites de extradición correspondientes para que “Colita” sea juzgado en el país. Podría recibir un máximo de 25 años de prisión.

Crimen en Recoleta: quién era el "pesado" asesinado, con pedido de captura por otro homicidio narco

Búsqueda y captura por casi una década

El historial del narco es provocador. Y es que medio año después de haberse escapado del lugar del asesinato sin dejar rastros, los investigadores del área de Homicidios de la Policía Bonaerense llevaron a cabo un operativo de ciberpatrullaje, en el que encontraron una publicación de “Colita” dirigido directamente a ellos. Era del 26 de febrero del 2016: “Aguante las brigadas busqen nomas qe no me van a ver jajajaj son rreeee giles”, rezaba el posteo. Luego de encontrar este mensaje, las autoridades hallaron otro publicado el 4 de mayo, apenas tres meses después: ““Chauuuuu pelo largoooo colita del champo fueeee mal ai x culpa de los cobani me tuve qe cortar”.

Estos mensajes, lejos de beneficiarlo, complicaron aún más la situación del narco, ya que se detectó su paradero el 22 de agosto -en Paraguay- en base a un rastreo de redes sociales, llevado adelante por los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con las directivas del doctor Gerardo Mario Mohoraz, fiscal de la Unidad Funcional N° 6. También se reveló que el hombre había conformado una nueva familia, hecho que también resultó útil para las autoridades: ya que con los posteos de la pareja, que es muy activa en redes, pudieron dar mayor seguimiento.

Allanaron el departamento del hombre asesinado en Recoleta

El pasado 19 de noviembre, el juez Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, envió a Interpol pedido de captura nacional e internacional para Ruiz Soria. Encabezado por personal de la División Homicidios de la Policía Bonaerense y a Embajada de la República del Paraguay con sede en Buenos Aires, el operativo de búsqueda concluyó el martes 17 a la mañana.

TC / ds