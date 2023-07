Caso Joaquín Sperani: el abogado afirmó que el amigo acusado "tuvo discernimiento para armar un plan y matar"

El abogado que representa a la familia de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado en Laboulaye el jueves de la semana pasada, aseguró este miércoles que el acusado, el mejor amigo y compañero de la escuela de la misma edad, "tuvo discernimiento para armar un plan y matar" y afirmó que existieron actos de "desprecio" hacia la víctima por parte de alguno de sus compañeros de clase.

En tanto, el juez que lleva adelante la investigación del crimen, Sebastián Moro, mantuvo una videoconferencia con el adolescente acusado del hecho, de la cual también participó una defensora pública que lo representará en el proceso penal juvenil al que será sometido y en el que deberá ser declarado inimputable por su edad.

El terrible caso de Joaquín Sperani: de la pasividad policial, a las mentiras de su amigo y el dolor de su familia

El abogado Raúl Frencia, quien representa legalmente a los padres de la víctima, Martín Sperani y Marcela Flores, aseguró que el crimen de Joaquín "golpeó a la comunidad en general". También consideró que "es una cuestión compleja, es difícil entender que dos personas, dos adolescentes que eran tan amigos, uno de ellos haya premeditado este horror, porque si nos ponemos a pensar, que un chico de 14 años tenga la capacidad de llevar a la muerte a un amigo y de esta manera, es inentendible”.

Asimismo, Frencia reclamó que se analice la posibilidad de "bajar la edad de inimputabilidad", dado que el sospechoso “analizó el hecho y tuvo el discernimiento necesario para armar un plan y matarlo". "Creo que un chico de esa edad, sin ser yo sociólogo, psicólogo ni antropólogo, podría decir que tuvo la capacidad de armar un plan para matarlo”, opinó.

Las hipótesis y dudas del abogado de la familia de Joaquín Sperani

Durante una entrevista con Télam, el abogado Raúl Frencia pidió la baja de la imputabilidad, pero al mismo tiempo mantuvo su suspicacia respecto a la teoría imperante, en la cual un adolescente tan joven es el único responsable en un hecho de violencia de tal magnitud.

“La hipótesis de uno solo a veces a uno lo hace dudar, no significa que haya otras personas, simplemente a uno lo hace dudar. Yo no puedo tener acceso a la causa, así que yo no sé si el Juzgado de Menores está investigando que puede haber otra persona siendo autor o partícipe de este aberrante hecho”, aclaró sobre los rumores que hablan de la posible participación de un tercero.

Sin embargo, el abogado fue contundente en su visión: “Lo que sí tenemos en claro es que este chico indujo a Joaquín a ir a un lugar donde encontró la muerte. No puede ser un impulso, porque hay un plan sistemático para llegar a ese lugar, porque salen del colegio, que ni habían entrado a clase, se van juntos, dan la vuelta a la manzana, y entran a esa casa abandonada”, donde finalmente fue hallado el cuerpo de Joaquín el domingo pasado.

La imagen de la cámara de seguridad que registró a ambos adolescentes junto a la casa abandonada.

El letrado explicó que, si bien existe una cámara de seguridad al lado de esa casa abandonada que registró el paso de Joaquín y su amigo, las imágenes no muestran cuando ingresan, y dijo que el presunto agresor “tenía el celular de Joaquín, y cuando le preguntan 'por qué tenés el celular', dijo 'porque se le cayó y lo tenía yo’, y encuentran una señal que el celular estaba por el lago y después desaparece la señal”.

“Había pintado la carcasa (del teléfono), o sea que tenía un plan sistemático para lograr el objetivo, que era matarlo”, añadió Frencia, quien agregó que "se está haciendo un rastreo de cámaras y tratando de ver los teléfonos para establecer si hay llamadas que comprometan a algún otro”, sostuvo.

El abogado pidió prudencia respecto al resultado final de la autopsia, al asegurar que por el momento se dio a conocer un informe preliminar que habla de más de diez golpes en la cabeza con diferentes elementos, pero que eso no deja de ser una versión. Según trascendió, se trató de 18 golpes con un hierro y un pedazo de hormigón, que le provocaron traumatismo de cráneo y daño encefálico.

Crimen de Joaquín Sperani: la mamá dijo que "la escuela no cuidó nada"

La hipótesis de que Joaquín Sperani sufría bullying

Por otra parte, consideró: "Había actos que se pueden considerar que eran de bullying, o sea de desprecio hacia Joaquín, y creo que las autoridades no tomaron medidas urgentes, porque pensaron que eran esos chistes que se hacen entre los chicos”.

Los padres de Joaquín constataron que el niño sufría bullying y que “la escuela no lo cuidó nada”, a pesar de que su maestra lo había negado. Además, en un primer momento, se conoció que ninguno de los compañeros de Joaquín había advertido su ausencia durante la mañana en la que desapareció.

Otra teoría, descartada por Marcela Flores, mamá de Joaquín, fue la brindada el fiscal de la causa, Walter Guzmán. En una hipótesis que incluye homofobia, Guzmán sugirió que el adolescente acusado de cometer el homicidio estaba enamorado de su hijo, aunque aclaró que esa cuestión debería ser determinada por un psicólogo. Durante una entrevista realizada este miércoles con Canal 9, Marcela Flores criticó a Guzmán por “inoperante”.

Crimen de Joaquín Sperani: por qué el principal sospechoso es inimputable y qué dice la ley

De acuerdo con lo que consta en la causa, Joaquín desapareció el pasado jueves cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases. Las cámaras de seguridad analizadas hasta el momento muestran el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio, que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.

Finalmente, el domingo el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo de Joaquín, que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley.

“A lo que podemos llegar es lograr que se modifique la ley hacia adelante, pero lo hecho ya está”, concluyó Frencia, al ser consultado hacia dónde apuntaba la querella.

ML / ED