Crimen de Joaquín Sperani en Laboulaye: investigan si participaron más personas

El abogado de la familia de Joaquín Sperani, el joven asesinado a golpes en la ciudad de Laboulaye, dijo esta mañana que una de las hipótesis que se investigan es que “hayan participado otras personas” en el homicidio del adolescente de 13 años.

“No podemos determinar si participaron o no otras personas. Se están haciendo diferentes pericias para determinar justamente eso, pero no podemos afirmar que haya sido la persona que está en el Complejo Esperanza o hayan participado algunas personas más”, explicó el letrado.



“Son diferentes hipótesis que se están manejando pero hasta esta hora no podemos determinar con exactitud si participaron una o varias”, insistió en declaraciones al programa “Arriba Córdoba” de El Doce.

Todo lo que se sabe del terrible crimen de Joaquín Sperani

Además sostuvo que “todavía con los elementos que hay no se ha concluido con la investigación”. “Considero que van a faltar más elementos. Es importante para nosotros el rastreo de las cámaras de ese jueves fatídico para determinar con exactitud si previamente a que esos chicos ingresaran a ese lugar, tal vez habían ingresado otras personas más”, agregó.

Frencia contó que no tiene aún “formalmente las conclusiones de la autopsia”. “Yo me he enterado por los medios que tiene tantos o cuantos golpes, pero ahora me voy a ir hasta el Juzgado para ver qué otra información puedo recabar. Es todo lo que manejamos hasta ahora”, añadió.

Hipótesis

El letrado aseguró que “Joaquín era una persona sumamente amable”. “No creo que haya tenido algún problema para que este chico que está en el Complejo Esperanza haya actuado de la manera que lo ha hecho. La violencia y el horror que causó. Honestamente no sé qué pudo haber pasado para que esta situación se desencadenara de esta manera”, consideró.

“Más allá de eso es una de las preguntas que se hacen los padres. ¿Cuál es la causa? Nosotros estamos trabajando para determinar la causa que desencadenó este horror”, indicó Frencia.

“La hipótesis que puede darse es que hayan participado otras personas en este hecho. Porque eran chicos que se conocían desde jardín, frecuentaban ambas casas. Los padres se comunicaban entre sí. Para los padres fue algo totalmente inédito, inaudito cuando le dijeron que podía ser esta persona, cuando este chico le dijo a la Justicia lo que le dijo”, concluyó el abogado de la familia de Joaquín.

Audiencia

El juez Sebastián Moro, junto a su equipo de colaboradores, tomó contacto el martes con el adolescente supuestamente involucrado en el homicidio de Joaquín Sperani, quien permanece alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba.

Durante el encuentro, que se desarrolló por videoconferencia, la defensora pública Mariana Ferreyra le explicó al adolescente sus derechos y le manifestó que será su “representante complementaria” en el proceso penal juvenil.

El tribunal constató en qué situación se encontraba el niño y el nivel de avance de los estudios que están llevando a cabo en el CAD, informó la Justicia de Córdoba.

Además el juzgado confirmó que, en los próximos días, la directora de Asistencia a la Víctima del Delito, Alicia Salusso, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Georgina Tavella, se trasladarán a Laboulaye para acompañar a la familia de la víctima.