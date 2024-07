Caso Loan: sin salirse ‘del libreto’, Caillava y Pérez negaron estar involucrados en el hecho

Junto con la declaración testimonial de Laudelina, los testimonios en sede judicial de María Victoria Caillava y del exmarino Carlos Peréz, eran los más esperados por la Justicia de Corrientes a fin de conocer qué sabían de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el pasado 13 de junio, tras un almuerzo en la casa de su abuela.

En la misma línea de importancia, también se encuentra la declaración que brindó ayer el excomisario Walter Maciel, sobre lo sucedido aquel día, cuando los más chicos de la familia y algunos mayores se dirigieron a un naranjal y se perdió el rastro del menor.

Más de un mes después de la desaparición de Loan, tanto Caillava como Pérez prestaron declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Casi sin salirse “del libreto” en su declaración testimonial, el matrimonio acusado negó, por separado, estar involucrado en el hecho.

Tal cual lo previsto, la exfuncionaria declaró este jueves y, según consignó la agencia Noticias Argentinas, la mujer habló sobre lo sucedido aquel mediodía en la casa de Catalina, la hipótesis del accidente, su inocencia y la responsabilidad de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, y también hizo referencia a la venta de drogas en el pueblo.

Como la mayoría de los imputados, relató que el almuerzo transcurrió sin problemas, y que todo el conflicto se desató cuando parte de los asistentes al almuerzo fue hasta el naranjal y se descubrió la ausencia de Loan.

Por su parte, Pérez también brindó detalles sobre el almuerzo, la búsqueda, el calvario que sufrió en la comisaría y hasta culpó a uno de los involucrados en el hecho. En su testimonial, Pérez ratificó su inocencia y la de su mujer.

Con respecto al auto rojo y la camioneta blanca donde se encontraron rastros de olor de Loan, la exfuncionaria, al igual que su marido, aseguró que “Loan no estuvo” en ninguno de los dos vehículos. “Somos personas inocentes, con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación”, relató. En la misma dirección, Caillava negó haber lavado la camioneta y emprender un viaje. “Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario para pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros”, manifestó respecto al curioso audio que Pérez le mandó a Maciel antes de quedar detenidos. “Les pedimos que secuestren los celulares y registren la casa”, continuó.

En este sentido, Pérez aseguró que “Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto” e indicó que uno de los hermanos del pequeño estuvo en el vehículo. “Por eso creo que puede haber algo de la presencia de Loan”, explicó. “Nosotros somos inocentes”, afirmó.

En otra parte de su testimonial, Caillava relató que “Laudelina me dio entender que Loan venía, no que se había perdido. De lo contrario no me hubiera ido a ver un partido. En principio pensé que se perdió (Loan), pero dudaba, ya que no pudo haber caminado tanto y, al mismo tiempo, sentía bronca con los adultos que no lo cuidaron. Por descuido de esas personas, estamos nosotros acá”, apuntó la mujer.

Caillava, al igual que Pérez, apuntó contra Antonio Benitez, tío del nene: “Pienso que (Laudelina) está encubriendo a su marido”. Pérez también apuntó contra el tío del nene: “Tengo sospechas de este señor, por su actitud y su comportamiento. Me llamó la atención ver a Benítez sin remera, transpirado, corriendo. Lo que yo vi de esta persona es que deambulaba, estaba perdido sin hablar con nadie”. Al mismo tiempo, agregó que “Catalina cree que Benítez no es una buena pareja para su hija (Laudelina). Durante toda la comida no lo vi abrir la boca, no lo tengo presente de hacer el más mínimo comentario”.

Con respecto al almuerzo del 13 de junio, el exmilitar relató: “Mi esposa había recibido una invitación para concurrir a la casa de Catalina Peña para degustar un almuerzo por el día de San Antonio. Yo a las únicas que conocía era a Catalina y Laudelina. A las 12.30 se coloca la mesa, Loan queda al lado de su padre”.

Y agregó: “A la hora más o menos finalizó el almuerzo, y Laudelina y las señoras comienzan a lavar los platos. En un momento quedamos Catalina, mi esposa, José (el padre de Loan) y yo, el resto pasa para el fondo de la casa con la idea de juntar unas mandarinas, y luego salen como para el frente de la casa”.

Por último, Pérez contó que fue “torturado” en la comisaría de 9 de Julio: “Me pusieron una bolsa de residuos negra, me dejaban sin respiración”. Ante la consulta de la magistrada sobre si podría reconocer a quiénes lo torturaron, Pérez afirmó que “no los podría reconocer”.

Valdés y los “caranchos políticos”

R.P.

En el marco de la investigación por la desaparición desde hace 36 días del niño de 5 años Loan Danilo Peña, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó una conferencia de prensa en la que no solo presentó a la nueva cúpula de la policía provincial, sino que también aprovechó la ocasión para ratificar que su gobierno no está involucrado en el caso.

Atento a esto, Valdés señaló: “No tenemos nada que ver, como pretenden instalar algunos caranchos de la política”.

Desde la sede gubernamental, Valdés le habló al pueblo correntino y le pidió que tenga confianza en su gobierno. “Hemos transcurrido muchos momentos difíciles, pero tenemos un gobierno íntegro. Pusimos en funcionamiento todas las fuerzas del Estado, trabajamos enormemente para encontrar a Loan, hemos rastrillado y colocamos los mejores investigadores”, manifestó.

En este sentido, el gobernador destacó: “Somos los que denunciamos un delito federal porque encontramos pistas de que el menor fue sustraído o involucrado en la trata de personas. Estamos a disposición y seguimos trabajando con la misma fuerza, compromiso y coraje para saber quién se llevó a Loan”, sostuvo.

La conferencia que realizó el gobernador está relacionada con el cambio de la cúpula de la Policía de Corrientes y en este sentido explicó: “Cambiamos el jefe y al subjefe. En las próximas horas diez generales de la provincia asumirán y también pretendemos modificar al jefe de la unidad regional de Goya para que podamos darle seguridad y certeza a cada uno de los correntinos. No vamos a permitir que desaparezca ni un solo niño más, es inadmisible”, manifestó.

Por último, Valdés sostuvo que es la Justicia federal “quien tiene que dar respuestas sobre qué pasó”.