Caso Longhi: un amigo y un cómplice recibieron prisión perpetua por el crimen del ex rugbier

La Justicia de Mercedes condenó este lunes a prisión perpetua a los dos hombres que fueron juzgados por el crimen del exrugbier y presidente del Club Municipalidad de Vicente López, Marcelo Longhi, ocurrido en enero de 2022. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 y recayó sobre Pablo Javier Achard, quien era el mejor amigo de la víctima, y Ramón Flores, un cómplice, cuidador del paraje La Verde, de Mercedes, donde ocurrió el crimen.

La sentencia, dictada por los jueces Juan Miguel Tillet, Pablo Vieiro y Juan Manuel Renaud Mass estuvo acorde con la requisitoria del fiscal Guillermo Lennard. Los dos hombres sentados en el banquillos de los acusados fueron hallados culpables del delito de "asesinato agravado por cometerse con alevosía", por lo que fueron sentenciados a la pena de prisión perpetua con accesorias y costas. Longhi fue hallado asesinado a golpes, con el cuello quebrado.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Lennard sostuvo que "con todas las pruebas ofrecidas ha quedado demostrada la responsabilidad penal de ambos acusados en el crimen" y por este motivo pidió la pena máxima. Mientras que el Ministerio Público Fiscal de Mercedes había pedido de forma subsidiaria que los acusados sean condenados a la pena de 25 años de cárcel por homicidio simple. Finalmente, los jueces dictaminaron la perpetua para ambos imputados, quienes intentaron desviar la investigación.

Pablo Javier Achard junto a Marcelo Longhi

Seis puñaladas, un anciano ahorcado y un supuesto pacto suicida

El homicidio de Marcelo Longhi

El hecho ocurrió el 12 de enero de 2022. El cuerpo de Marcelo Longhi fue hallado a la vera de la ruta 47, a 8,5 kilómetros de Luján, en la caja de su camioneta. En un principio los investigadores no creyeron que se trataba la escena de un crimen, sin embargo, a los días la hipótesis tomó un giro inesperado. Es que la autopsia arrojó como resultado que la muerte fue por estrangulamiento.

El crimen fue en la cabaña Los Amigos, en el paraje La Verde, en la localidad de Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, donde el exrugbier y presidente del Club Municipalidad de Vicente López y Achard, propietario de una empresa de seguridad en Vicente López, tenían un emprendimiento ganadero. Flores era el casero del campo. Al declarar, el amigo de la víctima aseguró que la última vez que lo habían visto había sido más temprano, cuando Longhi se disponía a viajar a Navarro para comprar unos terneros.

Ramón Flores, cómplice del crimen

Caso Longhi: cómo fueron las últimas horas del exrugbier

La investigación arrojó que Longhi no había pautado ni planeado tal operación y que, incluso, el hombre nunca salió del campo en Tomás Jofré. “Marcelo algo vio o se enteró de algo, o escuchó algo que no le gustó y lo hizo saber y ahí comenzó algún tipo de pelea. Él era un tipo muy transparente y sano. Creemos que fue un crimen que se precipitó, algo que no estaba planeado”, explicó el abogado de la familia Longhi, Alejandro Broitman.

Luego Pablo Javier Achard, quien en el funeral de su amigo lloró y se arrojó sobre el cajón, intentó sobornar a Ramón Flores para que se adjudicara el crimen y convenciera a las autoridades de que lo había amenazado para colaborar y no denunciarlo. Finalmente, Flores no siguió el relato que intentaron imponerle y ambos fueron condenados. “Abusaron del vínculo y la confianza de Achard para engañarlo y tenderle una emboscada con la finalidad de darle muerte a Longhi”, señaló Broitman.

