Caso Lucio Dupuy: la Fiscalía pidió prisión perpetua para la madre y su pareja

La fiscalía de La Pampa solicitó este jueves 22 de diciembre que la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez, sean acusadas por "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante", en perjuicio del niño de cinco años, asesinado en La Pampa en noviembre de 2021.

Dichos delitos prevén una pena de prisión perpetua, aunque el veredicto del tribunal a cargo del debate se conocerá el 2 de febrero próximo.

Además, la querella introdujo en su acusación el agravante de "odio de género", mientras que las defensas de ambas mujeres plantearon la hipótesis de un hecho "preterintencional", es decir, que no quisieron matar al menor.

Lucio Dupuy aún no descansa en paz: se termina el juicio y el veredicto contra las acusadas se conocería en febrero

Sin embargo, la fiscal pampeana Verónica Ferrero, acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero, acusó en su exposición a Espósito Valenti, madre del nene, como así también a su pareja de "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante".

Cuándo se conocerá el veredicto contra las asesinas de Lucio Dupuy

Luego de casi seis horas de alegatos, se dispuso que no habrá una siguiente audiencia para que las partes pidan pena, dado que los delitos mencionados prevén la perpetua, por lo que el debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no.

Posteriormente, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia, mediante la cual se establecerá la pena definitiva para las dos acusadas.

Lucio Dupuy, su madre Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez.

El brutal crimen de Lucio Dupuy que conmocionó al país

Para la fiscalía, las imputadas "agredieron físicamente, en forma conjunta" a Lucio el 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones, y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data", y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de los golpes.

Caso Lucio Dupuy: declaró la madre acusada por el asesinato y dijo que "cuando lo dejé en casa estaba vivo"

A su turno, la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, señaló que "Se me critica a mí, pero no al progenitor, a él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos".

Además, remarcó que su ex esposo "en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail".

Por su parte, Abigail Páez confió: "Todo lo que puedan decir de mi es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá".

"También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar", concluyó.

