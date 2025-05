La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires inició un sumario contra la jueza Julieta Makintach, luego de haber sido recusada en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por protagonizar un documental vinculado al debate oral. Las sospechas contra la magistrada empezaron después de que supuestamente permitiera el ingreso al salón de audiencias a un equipo de filmación, al tiempo de que ya sumó tres pedidos de juicio político.

El abogado Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete imputados por "homicidio simple con dolo eventual" contra el exfutbolista, informó que también se tramitan denuncias en el Consejo de Magistratura para que se realice un jury de enjuiciamiento.

Juicio por la muerte de Maradona: así es el primer capítulo del documental protagonizado por la jueza Makintach

En ese contexto, el máximo tribunal bonaerense envió un veedor al juzgado de San Isidro luego del primer pedido de recusación planteado por Julio Rivas, uno de los abogados de Leopoldo Luque, neurocirujano y otros de los acusados en este juicio, y en base a sus lineamientos, podría pedir la suspensión de la magistrada.

"Lamento que no me crean, yo no conocía este material", sostuvo Makintach este martes, cuando pidió la palabra y sostuvo que no iba a apartarse del proceso. Aunque desde la semana pasada se conocían distintos fragmentos de la producción sobre el juicio de la muerte de Maradona en la que se la veía como protagonista, el fiscal Patricio Ferrari enseñó como pruebas el guión y el trailer de la miniserie.

Ante esta situación, la magistrada terminó aceptando la recusación en su contra y apuntó contra los medios de comunicación por "el escarnio y el acoso" que sufrió en sus redes sociales.

La titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, que era subrogante en el TOC N°3 en el debate oral por el fallecimiento de Diego, acumula tres pedidos de juicio político, luego de las denuncias de los diputados provinciales de La Libertad Avanza Agustín Romo, Fernanda Campognoni y Florencia Retamozo.

La otra acusación pertenece a Julio César Coria, ex jefe de custodia del extrenador de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata, quien estuvo detenido por presunto falso testimonio durante el juicio. Coria presentó la queja bajo la representación de su abogado, Gastón Marano, al expresar que su arresto fue "injustificado" y para "darle acción al documental".

En tanto, el tercer pedido fue radicado por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez. Todas las solicitudes se acumularán en un expediente por sujeto, en relación a la jueza acusada, y objeto, por la coincidencia en las faltas que le señalan y que consideran que habría cometido.

Qué es un jury de enjuiciamiento

Entre las faltas que los denunciantes creen que la jueza Julieta Makintach habría cometido, se encuentra el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; y la omisión de graves irregularidades en los procedimientos; entre otros.

Se denomina 'juicio político' al mecanismo de enjuiciamiento de los integrantes de los Superiores Tribunales que se encuentra previsto en el art. 53 de la Constitución Nacional y en el art. 73 inc. 2 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El llamado "jury" atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores.

Su accionar se limita a determinar si el Juez o Funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, pero carece de atribuciones jurisdiccionales para decidir sobre la existencia o no de hechos delictivos. Esto debe ser establecido por los magistrados penales a quienes les corresponda intervenir, y que también definen la gradación de la pena -en caso de que corresponda-.

