Tiró a su novia por la escalera, la quemó en la parrilla y la descuartizó

Un aberrante crimen conmocionó a Catamarca. Un joven de 19 años tiró por las escaleras a su novia embarazada, luego la mató, la quemó en la parrilla y la descuartizo. En un primer momento intentó ocultar los restos del cuerpo, pero finalmente el femicida se entregó a la Policía. La víctima fue identificada como Brenda Micaela Gordillo, de 24 años, y el presunto asesino como Naim Vera, hijo de un reconocido médico cirujano y una kinesióloga de la zona.

Todo comenzó el domingo 1 de marzo por la noche cuando la pareja se encontraba en un departamento propiedad de la familia de él pero que no suele estar habitado. En un momento dado, los jóvenes comenzaron a discutir el hombre empujó a la mujer por las escaleras, lo que le provocó la muerte. Una versión señala que el origen de la pelea fue que la chica le anunció al joven que estaba embarazada, según consignó el medio local El Ancasti.

Luego de asesinarla, Vera quiso descartar el cuerpo por lo que lo que primero lo envolvió en una frazada y lo prendió fuego en la parrilla. Como no se consumía, lo desmembró y metió los restos dentro de bolsas y cajas, y los arrojó en unos contenedores de la ruta provincial 4. El paso del joven quedó registrado por las cámaras de seguridad del Puesto Caminero Las Rejas.

Después de esto, le confesó a un amigo lo que había hecho y luego a sus propios padres, quienes lo llevaron ante la Brigada de Investigaciones de la Policía local donde se entregó a las autoridades.

Los resultados de la autopsia, dados a conocer este lunes, determinaron que Gordillo murió por asfixia mecánica. El estudio también develó que había restos de piel de Vera en las uñas de la chica, lo que significa que intentó defenderse al momento del ataque. Asimismo, se descartó que estuviera embarazada.

El resultado de este procedimiento -más otros elementos de prueba- brindarán al fiscal del caso la calificación penal que recaerá sobre el acusado, quien está detenido en la División Infantería.

El hermano de la víctima aseguró en declaraciones a la prensa: "No tengo palabras, nunca me imaginé esto. Lo único que quiero es Justicia. Todos nos la merecemos. No sé qué clase de gente es la familia de esta persona, de este monstruo. Pero pedimos que no oculten nada".

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas.



F.D.S./F.F.