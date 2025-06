Chocaron un 152 y un 59 en Recoleta: hubo 14 golpeados, pero nadie grave

Se registraron al menos 14 heridos como consecuencia de un choque entre dos colectivos ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Recoleta.

El accidente tuvo lugar sobre la Avenida Santa Fe al 1500, entre las calles Paraná y Montevideo, e involucro a dos unidades, una de la línea 59 y otra de la línea 152.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Doce móviles se acercaron al lugar para asistir a los heridos, según indicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Las primeras atenciones fueron brindadas por los equipos de emergencia, incluyendo una Unidad de Triage (UMAT) y luego los afectados fueron trasladados a los hospitales Penna, Durand, Fernández y Rivadavia.

Según indicó posteriormente la Policía de la Ciudad, al menos nueve personas fueron trasladadas al Hospital Penna "con politraumatismos y sin riesgo de vida", mientras que el resto fue derivado a otros centros de salud de la zona.

Como consecuencia del impacto, la parte delantera derecha de la unidad de la línea 59 quedó completamente destruida, mientras que la parte trasera izquierda de la unidad de la línea 152 sufrió daños significativos.

Santo Tomé: un hombre murió tras el choque entre un camión y un auto

"Venía manejando, iba a levantar una chica y el 59 se quedó dormido", sostuvo el conductor del colectivo de la línea 152 en diálogo con el canal Crónica TV. En paralelo, un delegado de la misma línea añadió: "Fue un accidente con suerte, el impacto fue importante".

Por su parte, el conductor de la unidad de la línea 59, el cual transportaba pasajeros parados, negó haberse quedado dormido y detalló: "Me estaba abriendo, venía otro (vehículo) allá y no me vio".

Las autoridades involucradas en el hecho se encuentran a la espera de la definición de los peritos y las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.



AS.