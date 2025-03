Condenan a veinte años de cárcel al portero de Núñez que abusó de siete niñas

"No tengo nada para decir". Isidro Álvarez (64) prefirió mantenerse en silencio. El portero de un edificio del barrio porteño de Núñez, que llegó a juicio acusado de ser un abusador serial de niñas, solo movió su cabeza diciendo que no y abrazó a su abogada cuando escuchó el veredicto condenatorio: veinte años de prisión por siete casos de abuso sexual contra menores de 12 años.

Álvarez, que durante más de treinta años trabajó como encargado de un edificio de la calle Cuba al 2900, estaba siendo juzgado desde febrero pasado por el Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 27 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Federico Marcelo Salvá, Javier Esteban De la Fuente, y Jorge Horacio Romeo.

Durante el debate las víctimas expusieron su verdad contando en detalle el horror que vivieron hace varios años. Es que muchos de los casos ventilados en el juicio ocurrieron a mediados de los años 90, aunque también hubo hechos más recientes.

El portero fue detenido el 27 de octubre de 2023, tras una investigación judicial que demandó más de dos años y en la que al menos siete de sus víctimas contaron los padecimientos que sufrían cada vez que entraban a la portería del noveno piso del edificio ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Sus víctimas –hijas de familiares, amigas de su propia hija y hasta menores que cuidaba su mujer– tenían entre 7 y 12 años cuando fueron sometidas sexualmente. Muchos de los ataques –según consta en la causa– ocurrieron en el interior del departamento que ocupaba el portero, pero también en el cuartito del edificio donde guardaba los elementos de trabajo, y hasta en el ascensor.

Isidro Álvarez lleva un año y cinco meses en la cárcel.

Una de las niñas, que era compañera de colegio de la hija mayor del portero, relató que fue sometida sexualmente de “manera reiterada y sistemática, entre una y dos veces por semana, entre los años 1995 y 1998”. “Cada vez que iba a comprar o realizar mandados, el portero me abría la puerta y luego se metía conmigo en el ascensor donde me bajaba la bombacha y me tocaba con sus manos. Esto sucedió en reiteradas oportunidades en el mismo lugar. Jamás me animé a contar lo que sucedía por miedo a que no me crean como también por la reacción de mi familia”, relató una de las damnificadas.

Alegatos y condena

El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, que durante su alegato pidió que Álvarez sea condenado a 25 años de prisión, fue muy duro en su exposición: “Creo que es agobiante ir describiendo cómo se abusa de una nena, cómo una persona puede ser capaz de sentir placer en abusar de una nena. Cómo una persona está dispuesta a vulnerar la integridad sexual de una nena. Y en realidad no de una, sino de siete, aunque en realidad sabemos que fueron más de siete, pero siete son las que constituyen el objeto de este proceso”, aseveró.

La misma pena pidió la querella representada por los abogados Walter Reinoso y María de los Ángeles Giménez, ambos también docentes de la UBA y a cargo de la comisión 1309 de ‘Derecho Penal Juvenil’ del Centro de Práctica Profesional, que brinda asesoramiento gratuito y representó a las siete víctimas del portero.

Giménez, en su exposición, se refirió a las secuelas: “Las víctimas de estos delitos siguen siendo víctimas toda la vida y esto no va a poder ser reparado. Eran niñas con lo cual estaban expuestas a mucha vulnerabilidad. Una de ellas quiso contarlo un montón de veces y siempre tuvo el freno de su familia. Otra se tomó el tiempo hasta que un día pudo hacerlo. Y una tercera tuvo que convertirse en psicóloga o estudiar Psicología para entender que estaba sumergida, que había sido víctima de abuso sexual por parte de Isidro Álvarez”, destacó.

Este martes, a las 10.30 de la mañana, los jueces del TOCC 27, en un fallo por mayoría, lo declararon culpable y condenaron a la pena de veinte años de prisión por ser "autor penalmente responsable de los delitos de abuso deshonesto, agravado por encontrarse encargado de la guarda, reiterado en un número indeterminado de veces".

