Este domingo 11 de agosto apareció el nene de 9 años que era intensamente buscado en Córdoba desde hace dos semanas tras haber sido retirado del colegio por su papá. El padre del menor se presentó ante la Jefatura de Policía de la capital provincial junto con el chico, el cual estaba en buen estado físico.

El hombre de 69 años, de nacionalidad canadiense, retiró al menor del colegio el pasado 26 de julio. Dos días después este debía dejarlo con su expareja, madre del niño, según indica el régimen de visitas acodado. Sin embargo, eso nunca pasó.

Ante este escenario la mujer se desesperó, y sus nervios aumentaron aún más cuando recibió un mensaje a través de su correo electrónico de parte del padre del niño, identificado como Roberto Norman Laskey, quien le advirtió: "Me lo llevo del país".

En este marco, este viernes el Ministerio Público Fiscal emitió una alerta de búsqueda donde exponían una foto del menor junto a su padre. De todas formas, el hombre no contaba con ninguna identificación del chico y tampoco figuraba que este hubiera salido del país.

"Él no tenía ni el DNI de Benjamín. Si salieron de Argentina fue todo fraguado. El padre no salió con su propia identificación, eso está comprobado. Por eso, estamos preocupados y tratando de descubrir qué pasó. Se está trabajando con la embajada canadiense en Argentina", manifestó la mujer este sábado en diálogo con Todo Noticias.

La madre del niño, identificada como Soledad, explicó que con el padre tenían un régimen de visitas "desde hace tres años pero él lo incumplía". "Dentro de lo razonable, se resolvía con el Juzgado de Familia, como corresponde. Se demoraba dos o tres días, tenía ese tipo de actitudes, pero nada alarmante a este nivel", señaló.

Este domingo llegó el alivio para la madre del menor, luego de que el chico apareciera junto a su padre ante la Jefatura de Policía de la Ciudad de Córdoba, donde los recibió el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Según detalló Cadena 3, el padre del menor fue imputado por "desobediencia a la autoridad" por el fiscal de la causa, Guillermo González, quien también le impuso una serie de restricciones, incluyendo "no salir del país, no obstaculizar el proceso, no acercarse a la madre de su hijo y someterse a lo que decida la jueza de Familia respecto de cómo continúa la relación comunicacional con el niño".

