Diputado Aguirre: "No caben dudas de que en el Caso Loan hay una organización internacional"

El diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, respaldó a Valdés ante la denuncia de Marijuan. Con Loan perdido hace 40 días y una trama intrafamiliar que enreda cada vez más el caso, el ex secretario de Seguridad de la provincia asegura que el problema es nacional y no sólo de Corrientes. Niega que esto debilite políticamente a su partido y afirma que, a pesar de no tener ningún rastro de Loan, ellos actuaron correctamente. “La actuación del gobierno de la provincia me parece que fue lo que se debía hacer”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Manuel Aguirre es diputado nacional por Corrientes de la Unión Cívica Radical, con mandato desde el 2021 hasta el 2025. Fue subsecretario de Seguridad en su provincia y diputado provincial en el año 2007.

Ayer se cumplieron 40 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes. ¿Cuánto afecta políticamente el Caso Loan al calendario electoral de Corrientes? Dado que el actual gobernador, Gustavo Valdés, no puede ser reelecto, y aunque le gustaría que su hermano lo suceda, el padre de ambos, previo gobernador de Corrientes, se opone. ¿Hay una tensión entre los Valdés?

La situación en la provincia es muy compleja. Desde el punto de vista político podemos decir que hay muchos que quieren ser candidatos, gente que lo fue inclusive, pero eso lo decidiremos a través del consenso como siempre lo hemos hecho.

Yo creo que el Caso Loan es un caso muy especial porque es un problema intrafamiliar y veo que nuestra provincia sigue siendo una caja abierta, porque tenemos una frontera de solamente 600 kilómetros con los demás países y no tenemos nada de control con respecto a eso. Prefectura y gendarmería, que deberían estar ahí, están en las grandes ciudades donde debería estar la policía de la provincia junto a la federal.

Lo que yo observo es que la política sigue siendo la misma de antes, no se ha mejorado absolutamente nada. No hay un plan de protección de nuestro país, nadie impide que crucen de un lado a otro. Ayer, por ejemplo, se encontró una camioneta que pasó de un lado a otro transportando droga.

Todas estas cosas son las que afectan a temas como la trata de personas, la venta de armas. Lo dije en el Congreso respecto al blanqueo, para mí es una barbaridad lo que han hecho, porque permitieron poner claridad a este dinero que viene de estos lugares. ¿Cómo combatís la organización mafiosa? Atacándola.

Ayer el fiscal Marijuan denunció a Valdés por encubrimiento en el Caso Loan y por incumplimiento de sus deberes como funcionario. ¿Cómo creés que esto puede repercutir en el radicalismo y en Valdés?

Se criticó tanto acá cuando se vino a hacer una denuncia cuando habló la tía de Loan, que yo creo que deberíamos hacer la misma crítica a Marijuan en Buenos Aires. Debería haber venido al juez competente de Goya y no ir a Comodoro Py. Yo no lo comparto, y tampoco lo hacen las normas. Me hubiese gustado que Marijuan venga a Goya a hacer la denuncia porque él sabe cómo debe actuar, pero está probando lo mismo que le criticamos cuando actuó acá en Corrientes.

En los últimos días se conoció una denuncia por abuso sexual contra Manolo Valdés, padre del gobernador. La señora denunció que tenía un hijo, producto del abuso sexual, que el exgobernador no quiso reconocer. La denuncia había sido presentada hace más de 10 años a la justicia y nunca avanzó. ¿Qué conoce usted del caso? ¿Cómo puede repercutir?

De ese caso me entero ahora cuando veo que se hizo la denuncia, pero aparentemente es una denuncia sobre la filiación, no es contra el abuso sexual ni hay una denuncia penal contra Manolo, o al menos no tengo la información yo. Hay una demanda por filiación, para el reconocimiento del chico que sería hijo de Valdés. Esa es la denuncia que hay.

La verdad es que todos estos temas van a repercutir muy fuertemente. Nosotros veníamos llevando un buen gobierno, que es el origen político de muchos de nosotros. Yo comencé a ser funcionario con este gobierno cuando me hice cargo de la Secretaría de la Seguridad de la provincia en la época en la que no había ministerios. Tenemos nuestro origen ahí a partir del triunfo de Valdés, que fue una buena intendencia que ha durado durante 10 años y eso le permitió ser el gobernador de la provincia.

El Caso Loan y todos estos temas que están saliendo van a repercutir muy fuertemente, pero no creo que afecte en sí a la política de Corrientes porque nosotros, más allá de que hubo algunos errores técnicos de la parte de la seguridad, teníamos sistemas de protocolo que se activaron en casos de tal magnitud. Cuando yo estuve a cargo de la Seguridad ocurrió el caso Juárez, los protocolos se activaron y se detectó de inmediato que era un delito federal y se puso a disposición de la justicia federal. Y también otro chiquito que se secuestró en una escuela, en dos horas recuperamos al chico porque bloqueamos la ciudad y bloqueamos la provincia.

Acá hubo un error técnico de parte de la seguridad, porque en este caso se debería haber aplicado el protocolo de inmediato. Esto después cae en la parte política, pero en realidad fue un error de seguridad.

Loan Danilo Peña, desaparecido.

En el terreno político, Encuentro por Corrientes (ECO) con Ricardo Colombi lleva más de 16 años, ¿no?

Ese es el nombre de una alianza, en realidad. Nosotros tenemos distintos nombres de alianzas que fuimos construyendo en el partido.

¿Ricardo Colombi comenzó a ser gobernador en qué año?

En 2001 hasta el 2005, 2005 al 2009 tomó el cargo otro Colombi. En 2009 tuvimos una confrontación con él la cual me dio lugar a mí para renunciar a Seguridad y retirarme del Gobierno. Yo soy radical, yo no soy de nadie, pretendían llevarme hacia una persona y a mí no me interesa la persona, un político decía “hay que seguir la idea y no las personas”. La idea de la UCR es lo que me fortalece y me da la base de lo que soy.

¿Podríamos decir que hace 20 años, el campo político iniciado por Ricardo Colombi, a través de él o por personas allegadas a él, sigue gobernando Corrientes?

Sí, es así, sin ningún problema. Siempre hemos llevado bien a la provincia, hoy no tenemos deuda en la provincia, al contrario de la nación que nos debe casi 250 mil millones de pesos. Y por encima hoy los escuché decir que no van a pagar todo lo que le deben al IPS.

Yo a lo que lo llevaba es que en sí la gente se cansa de lo mismo, y así como pasó en la provincia de Chaco, hubo un cambio de campo político. Puede pasar que esto de Loan, junto con estas otras acusaciones, termine derivando en un hartazgo que termine llevando al peronismo a la próxima gobernación y no al radicalismo. ¿Cree que puede generarse una situación así?

No. Porque Chaco tenía una crisis, no solamente social y el caso Sena, sino también económica. En Corrientes no tenemos ninguno de esos problemas y todos sabemos quién es cada uno. Por eso confío, y a mí no me cabe duda, que vamos a seguir gobernando porque hemos administrado y llevado adelante muy bien a la provincia.

Alejandro Gomel: Hay acusaciones graves en la provincia, se habló de una “zona liberada” y de una convivencia política con eso, cosas que surgen ahora con el Caso Loan pero vienen desde hace tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿hasta dónde llegan las responsabilidades?

La responsabilidad parte desde el inicio con el manejo que tuvo la seguridad. Creo que se produjeron los cambios necesarios a partir de lo que se dio, pero lógicamente que esto no es solamente problema de nuestra provincia. Necesitamos que ustedes entiendan desde el contexto que estamos hablando. Imagínese una casa sin muros, así está la República Argentina y fundamentalmente nosotros que tenemos 600 kilómetros de frontera con Paraguay, Uruguay y Brasil, permite que personas con intenciones no buenas ingresen a nuestro país sin ningún tipo de inconvenientes.

Esto es lo que hay que trabajar primero para hacer prevención, fundamentalmente. Y seguramente así no vamos a tener el escape que hubo con Loan, si fuese esa al final la razón del caso, aunque yo realmente espero que no sea eso porque estoy muy preocupado. Creemos que lo que está pasando, este sufrimiento del chico, afecta muchísimo.

AG: Por eso le pregunto hasta dónde llega, porque si dicen “nos conocemos todos” pero igual hay zonas liberadas y trata de personas. ¿Qué es? ¿La policía, la justicia? ¿Hasta dónde llega esa convivencia que hace que haya una zona liberada en 9 de julio?

Yo creo que acá hay una organización internacional metida en lo que está pasando, más allá de que pueda haber algunos implicados de acá. Nadie es perfecto, menos en una sociedad como la nuestra. Hay médicos que son pícaros, abogados que son pícaros, yo soy abogado. Pero eso no quiere decir que la política sea pícara, que es otra cosa totalmente distinta. Yo hace 42 años que milito en el partido y no tengo ninguna picardía y vivo como vivo gracias a mis estudios y mi trabajo en el ámbito público.

AG: Esto le costó el puesto al ministro de Seguridad en Corrientes.

El responsable político en ese sentido es él. Pero no porque sea cómplice, encubridor y tal cosa, eso hay que probarlo. Para sostener eso hay que probarlo, porque se dicen muchas cosas, pero no mucho de lo que se dice es verdad. Entonces todas esas cosas hay que sostenerlas y buscar las pruebas para tratar de incriminar a los que están detenidos.

Elizabeth Peger: Más allá de la denuncia de Marijuan, ¿Qué opinión tiene usted de la actuación del gobernador Valdés en el marco de toda esta causa?

La actuación que tiene es la que ustedes conocen y yo conozco, la que él viene demostrando. Creo que acá hubo un problema familiar, se confió mucho en ese tema, y no se percataron que era un problema familiar que después terminó en lo que terminó. La actuación del gobierno de la provincia me parece que fue lo que se debía hacer.

EP: Le preguntaba puntualmente por el tweet de Valdés, bastante polémico, el día de la declaración de la tía de Loan, permanentemente ha dado conferencias de prensa sobre el caso. Es uno de los actores que ha ocupado centralidad en todo lo que tiene que ver con la difusión mediática del caso, más allá de la investigación policial puntual, ¿A usted le parece que ese es el rol del gobernador?

Él reconoció públicamente que se equivocó, lo cual es propio de una persona que está metida en el trabajo intenso, las equivocaciones son naturales. Él mismo lo reconoció, lo demostró. No voy a decir lo que él piensa porque no lo sé, pero sí digo lo que veo.

EP: ¿No hubo un empeño del Gobernador para intentar declarar mediáticamente que el caso se estaba solucionando?

No, no lo creo. Hubo una noticia y él la creyó, seguramente fue de los operadores de la justicia o de la seguridad. Pero él reconoció que se equivocó.

EP: Llamativo en una causa donde había secreto de sumario.

Pero eso no se relaciona con el sumario de Goya ni de ninguna causa directa con el Caso Loan, eso es producto de una denuncia que hizo una persona en Corrientes como hizo Marijuan en Comodoro Py, me parece que fue por ahí que partió lo que él dice, no desde el expediente de sumario que se hizo en Goya del Caso Loan.

