Caso Cecilia Strzyzowski: el gobernador de Chaco pedirá que Emerenciano y Marcela Sena sean considerados coautores

En la noche del miércoles 1 de mayo, a través de sus redes sociales, el gobernador de Chaco Leandro Zdero, solicitó una modificación en la imputación del matrimonio Sena en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Esto ocurrió después de que el equipo fiscal que llevó a cabo la investigación elevara la causa a juicio el martes, señalando a los padres como "partícipes" en lugar de "coautores" del crimen.

Zdero, a través de un video en X e Instagram, anunció que dio precisas instrucciones al Ministerio de Gobierno para que mediante la querella se apele el cambio de calificación que tuvieron los exsuegros de Cecilia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña para que “sean considerados coautores del aberrante hecho y se los juzgue como tal”.

Originalmente, los acusados estaban imputados como coautores del crimen junto con su hijo, César Sena, quien fue la expareja de Strzyzowski, ya que habrían habilitado un espacio seguro para que su hijo ejecutara el crimen. Sin embargo, en el pedido de elevación a juicio, la fiscalía los consideró partícipes primarios.

La decisión tuvo lugar luego de que se modificaran las imputaciones para los tres principales acusados. En ese sentido, César Sena, pareja de la joven, es el único señalado como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

Los fiscales consideraron que César y Cecilia ingresaron al domicilio de Santa María de Oro al 1400 el 2 de junio a las 9 de la mañana y el asesinato se produjo antes de que Marcela y Emerenciano regresaran a la vivienda entre las 11 y las 13 de ese mismo día. Hasta el pasado viernes, la Justicia sostenía que el crimen tuvo lugar en el rango horario en el que los padres del joven estaban presentes en el domicilio, junto a su hijo y la víctima.

El EFE también notificó a los presuntos cómplices Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González, quienes mantienen la figura de encubrimiento agravado. Aún resta por definirse en las próximas instancias si estarán sentados en el banquillo de acusados en el mismo juicio por jurados o si tendrán otro debate. Las alternativas respecto al proceso serán analizadas por los fiscales en caso de que algún defensor pretenda ir por separado.

El rol de Emerenciano Sena y Marcela Acuña en el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Esto no altera la posibilidad de que los padres del femicida reciban una sentencia de prisión perpetua como única pena, pero sí señala un rol y una participación distintos en el evento.

"No estamos para nada disconformes con la elevación a juicio, que quede en claro eso. Simplemente que como abogados tenemos otra interpretación del derecho y, al tener la posiblidad de plantear la via recursiva, la utilizamos", aclaran desde el equipo legal que asesora a la familia Strzyzowski. Y agregan: "No queremos que quede en el olvido el planteo original que señala que hubo una organización atrás de esto".

No solo el mandatario de Chaco pedirá la apelación en la carátula. También la familia de Cecilia planteará ante la Cámara de Apelaciones que a los Sena se los considere coautores.

La defensa de los Sena también planea apelar la elevación a juicio. Sostienen desde un primer momento que los padres no tuvieron nada que ver en el femicidio. "Para nosotros es más fácil de demostrar que no tuvieron nada que ver, los fiscales dicen que salieron a las 8 para dejar todo preparado y que César cometa el crimen a las 9, pero es el horario que salían todos los días para ir trabajar", había comentado Ricardo Osuna, abogado de los Sena, a los medios locales.

La decisión final caería en la Cámara de Apelaciones de Resistencia, que deberá definir si acepta el cambio en la caratula planteado en la querella o si mantiene la teoría de los fiscales. Esta audiencia podría llegar a darse a finales de la semana próxima, según los plazos legales.

El Gobierno de Chaco como querellante

Cabe señalar que el Gobierno de Chaco tiene la posibilidad de apelar la carátula ya que aparece en la causa como uno de los querellantes. Fue por decisión del entonces gobernador Jorge Capitanich, que ordenó que el Ejecutivo se presente en el caso cuando comenzaba a salpicarlo la vinculación con el clan piquetero que apadrinó durante más de dos décadas.

Zdero sigue de cerca el caso. Tras su asunción, nombró como Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia a Jorge Fernandez Gómez, uno de los tres fiscales que habían participado el Equipo Fiscal Especial (EFE) desde un comienzo. Es más, Fernández Gómez dejó su lugar en el equipo para pasar al Ejecutivo.

Además definió como responsable de la querella a Sonia Valenzuela, una abogada especializada en género que acompañó a la familia de Cecila en las primeras semanas.

Aparte del caso del femicidio, los Sena también son investigados por los millonarios subsidios que recibieron a través de la fundación Saúl Acuña. También tienen una causa en contra por 'trata de personas', impulsada por ex empleados que trabajaron con ellos en la construcción del Barrio Emerenciano en Resistencia.

Zdero aseguró que esta decisión de presentar un recurso "es por Cecilia, por su familia, por tantas otras victimas y por el pueblo del Chaco". "Consideramos que deben tener la pena máxima en la cárcel y que es la cárcel el lugar donde verdaderamente se merecen estar por el resto de sus vidas", planteó.

