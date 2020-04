Piden la detención de la mujer que violó la cuarentena y tiró gas pimienta a la policía

La Justicia pidió la detención de Laura Turzanski, la mujer que fue aprehendida el miércoles 22 de abril en Villa Ballester cuando circulaba libremente, sin barbijo, y le tiró gas pimienta a dos oficiales de la policía.

El fiscal Paulo Starc solicitó su inmediata detención de la joven "a los efectos de recibirle declaración indagatoria y en tanto advierte esta parte indicios vehementes de que la nombrada intentará evadir el accionar de la Justicia”.

El hecho ocurrió cuando la mujer, de 29 años, circulaba por las calles de Villa Ballester y fue interceptada por la Policía bonaerense. Lejos de acatar las órdenes de los efectivos, atacó a los oficiales y hasta les tiró gas pimienta. Finalmente fue detenida y la secuencia quedó grabada en video.

"No es estado de sitio, no me podés tocar, un decreto no está por encima de la Constitución", remarcó la mujer antes de morder, rasguñar y tirar gas pimienta a tres efectivos de la Bonaerense que intentaron identificarla, ya que violaba la cuarentena y, además, no tenía ningún tipo de tapaboca, condición obligatoria para circular en la Provincia de Buenos Aires.

La situación sucedió alrededor de las 16.30 en la ciudad del partido bonaerense de San Martín, sobre calle Intendente Witcomb al 2700, entre Avenida Córdoba y calle Alberdi. En el video, registrado por uno de los policías con su teléfono celular, se observa cómo dos oficiales la seguían pidiéndole explicaciones a la mujer.

"Venga para acá, no la voy a tocar, pero usted está quebrantando la ley", dice el policía y la mujer contesta: "Vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional". "¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia", dice el oficial y la mujer retruca: "No importa, un decreto no está por encima de la Constitución". "Usted va a ir a la comisaría", continúa el uniformado. "A vos te voy a mandar a la comisaría", asegura la chica.

"¿Dónde vive usted?", sigue la conversación a la que la chica responde: "No tengo por qué decírtelo". "Se está negando a identificarse, ¿se está resistiendo? Va a tener una resistencia también", expresa el oficial.

Luego, finalmente el policía se colocó frente a la mujer para que no siga caminando y en ese momento la chica lanzó el gas pimienta y se alejó. Como se observa en el video, el policía quedó evidentemente afectado. De acuerdo al parte policial, Turzanski mordió, rasguñó y tiró gas pimienta a los oficiales.

La joven finalmente fue detenida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín, donde fue imputada por resisten resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena, y luego fue liberada.

En el pedido de detención, el fiscal sostuvo que “el dispositivo con el que la imputada le arrojó gas pimienta al efectivo se trata de un arma de puño", y que "violó las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de la pandemia del virus COVID-19, el que concursa realmente con el de resistencia a la autoridad, concurriendo este último en forma ideal con dos hechos de lesiones leves agravados por ser cometidas contra funcionarios policiales”.

En ese sentido, agrega: “Atendiendo a la conducta demostrada por la incusa, estima esta representación del Ministerio Público Fiscal que la misma intentará evadir el accionar de la Justicia, imponiéndose su detención para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley"

A.G.