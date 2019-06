Crimen de Burzaco: el último audio enviado por el médico antes de morir

por Cecilia Di Lodovico

“Estaban adentro de casa, lo agarré a uno y lo llené a cañazos. Bueno, menos mal que vine rápido. Mirá cómo quedó el fierro”. Cuando Ricardo Tassara le envió ese audio a su novia, de nombre Agustina, pensaba que había pasado lo peor. Pero no fue así: poco después, uno de los policías que llegó a la escena le disparó y lo mató.

Tassara -el médico que fue asesinado en la mañana del viernes en su casa de Burzaco, cuando un policía le disparó al confundirlo con un ladrón- acompañó el audio con la foto de la pistola ensangrentada, probablemente, producto de los golpes que dijo haberle dado a uno de los ladrones. Esa fue la primera fotografía que circuló, junto a otras que muestran armas y municiones de diferente calibre en la casa de la víctima.

Según la versión de los policías que asistieron al llamado del 911, que alertaba de una entradera, confundieron al médico con un ladrón. Uno de los efectivos, Horacio Elías Godoy, lo vio dentro de la casa con arma y le disparó en la cabeza.

Según la versión de la bonaerense, antes de presionar el gatillo, Godoy dio la voz de alto para que el hombre deje la pistola, pero no lo hizo. Ese es el argumento del que desconfían los familiares de la víctima.

"La Policía llega unos minutos después de que se fueran los ladrones, ven la puerta entreabierta y, pensando que los delincuentes aún estaban adentro, entra Godoy. Se ve que el médico escuchó ruidos, sale de la casa armado, Godoy lo ve y, según comunican, le dice: "Alto, policía", pero el hombre medio que le apunta al policía. Cuando el policía ve que levanta el arma, le dispara. Todo pasó en segundos. Esa es la versión policial", dijo una fuente que investiga el caso a PERFIL.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, Octavio Montero, sobrino del médico asesinado, sostuvo que su padrino "era un tipo que tenía mucha experiencia en armas, sabía de caza, varias veces lo quisieron asaltar y él se defendió siempre. Cuando hubo que presentar los papeles los presentó, tenia la tenencia y la portación de las armas" que guardaba en su casa.

Sobre los hechos que terminaron con la muerte del médico, el joven sostuvo: "Él era muy inteligente, y me parece que lo que sucedió no fue así, yo no estuve ahí, pero estoy seguro que no fue así. Ricardo, a una señal de alto, hubiera reaccionado bien. Me parece que se cometió una injusticia básicamente", afirmó el joven, que reside en San Martín de los Andes.

Policía Científica y Gendarmería realizan las pericias para esclarecer el caso. La fuerza de seguridad a cargo de Gerardo Otero se encuentra trabajando en otros dos casos que son delicados para la bonaerense: la masacre de San Miguel del Monte y el enfrentamiento con la Policía Federal en Avellaneda.

